Шпион Джин Спектор передавал США данные для генетического скрининга россиян

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Американец сотрудничал с Пентагоном и аффилированной с ним коммерческой организацией.

Сведения о деятельности Спектора, полученные следствием, были подтверждены. Его преступную деятельность удалось доказать, после чего Мосгорсуд приговорил гражданина США к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 14 миллионов рублей.

В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил американца к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

Тогда он полностью признал вину, а после повторного разбирательства получил 3,5 года тюрьмы.