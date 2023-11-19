Шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления
В Северо-Восточном округе Москвы ограбили мужчину, угрожая ножом. Подозреваемого в разбое задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, житель столицы нашел объявление в соцсети с предложением подработать ночью шпаклевщиком. Мужчина договорился с собеседником встретиться на станции метро «Рижская».
Добравшись до указанного места, соискателя встретил вооруженный «работодатель». Он достал нож, избил рабочего и потребовал перечислить на свою карту деньги.
Потерпевшему из-за страха за свою жизнь пришлось выполнить указание.
Подозреваемого нашли и предъявили обвинение в разбое. Мужчину отправили на время следствия в изолятор.
Накануне уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и кражи денег. Преступники стреляли из травматического пистолета. Предположительно, они похитили 300 миллионов рублей.