06 декабря 2023, 02:21

Шлейф преступлений нашли у похитителя 15 млн рублей в Москве

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Следователи Москвы недавно поймали подозреваемого в краже 15 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что он является фигурантом еще нескольких преступлений в регионах страны. Однако эти случаи не расследовались и сейчас стоит вопрос о выявлении причин бездействия сто стороны правоохранительных органов, сообщил источник «360».

«Год назад 33-летний Расул М., уроженец Дагестана, в своих родных краях попался на хранении и сбыте оружия. На суде мужчина сказал, что хоть и холост, но у него на иждивении трое малолетних детей. Суд дал ему пять лет условно, хотя у следователей были веские улики, что обвиняемый принадлежит к бандподполью региона», - рассказал он.

После суда дагестанец переехал в Москву и продолжил криминальную деятельность. Летом этого года он в составе преступной группировки напал на бизнесмена. Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На кадрах было видно, как преступники на машине поравнялись с авто коммерсанта перед одним из светофоров. Грабители подлетели к машине жертвы и стали угрожать оружием, чтобы он открыл багажник. Расул выстрелил из травматического пистолета бизнесмену в ногу. В тот день злоумышленники украли по точной наводке 15 миллионов рублей.

Недавно жителя Дагестана поймали и арестовали на время расследования. Сотрудники УВД ЮВАО уже узнали имена некоторых его сообщников. Выяснилось, что дагестанец, перед тем как обосноваться в Москве, успел погостролировать по стране. Таким образом к своему «послужному списку» он добавил еще несколько грабежей.

«Если бы эти дела расследовали, Расула могли поймать раньше. К тому же, мужчина угнал в Москве машину, на которой было штрафов более чем на полмиллиона рублей. Но хозяин автомобиля не успел подать заявление об угоне, а угонщику повезло не попадаться на глаза патрульным», - резюмировал собеседник издания.

Дагестан Ограбления Москва 2023
05 декабря 2023, 21:34
Старшего следователя отдела СК Челябинска задержали за взятки
РИА «Новости»
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Старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району задержали в Челябинске по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, правоохранители провели задержание из-за возможного закрытия уголовного дела. Следователь привлек внимание сотрудников собственной безопасности регионального СКР. Операцию по задержанию провели с сотрудниками ФСБ.

Задержанный следователь начинал свою карьеру в прокуратуре, где отработал 17 лет. Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Гравин пробудет в СИЗО до 22 января 2024 года.

Челябинск Следственный комитет России
05 декабря 2023, 16:38
Обвинение запросило почти 10 лет колонии для бывшего владельца банка «Югра»
РИА «Новости»
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Государственное обвинение запросило назначить бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о  растрате. Об этом РИА «Новости» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей и 9 лет 10 месяцев колонии общего режима», - отметили в пресс-службе суда..

Кроме того, обвинение запросило практически аналогичные сроки неволи для остальных фигурантов дела: экс-директору столичного филиала банка Нине Черновой - девять лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - девять лет и три месяца, экс- президенту «Югры» Алексею Нефедову - 9,5 года колонии. Всем - также по штрафу в один миллион рублей.

Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году он создал преступную группу, которая похищала денежные средства, выдавая невозвратные кредиты, уточнил RT.

Банки Суд Прокуратура РФ
05 декабря 2023, 15:17
Москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу
Соцсети
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С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина во время ссоры со своей 79-летней бабушкой несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

Подсудимый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Он объяснил, что конфликт возник из-за просьбы бабушки сходить в магазин.

Мужчине также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела взяли контроль в прокуратуре.

Ранее обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу.

Убийства Москва 2023
05 декабря 2023, 14:09
Россиянин забил котенка лопатой на глазах внука. За это его могут посадить на 5 лет
РИА «Новости»
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Пожилого жителя Брянской области будут судить за жестокую расправу над котенком на глазах внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство котенка породы мейн-кун произошло 10 августа во дворе дома в деревне Супонево. Мужчина напился, взял садовую лопату и на глазах 10-летнего мальчика забил его питомца.

В прокуратуре подчеркнули, что мальчик получил серьезную психологическую травму.

Против мужчины возбудили дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы направили в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В конце октября стало известно о другом случае убийства животного. С овчаркой расправился житель Долинска в Сахалинской области. Он убил собаку и расчленил ее тело на глазах детей соседки.

Суд Дети Животные

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