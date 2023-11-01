Школьного учителя в Пензе обвинили в совращении малолетней ученицы
Учителя из пензенской школы заподозрили в совращении двух несовершеннолетних, с одной из которых мужчина вступал в интимную близость. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии», - сказано в сообщении.
Как заявили в СК РФ, уголовное дело возбудили против 45-летнего преподавателя. Его обвинили по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас мужчину уже задержали и решают вопрос о мере пресечения. Наказание по таким преступлениям предусматривает до четырех лет заключения под стражу.
Ранее в Екатеринбурге осудили 85-летнего тренера на два года колонии. Мужчину обвинили в домогательствах к одной из учениц. По словам девочки, учитель приставал к ней. После случившегося она рассказала о ситуации родителям. Сам педагог не признал вину и заявил, что ученица отомстила ему за недопуск к занятиям.