Школьника ударили ножом в грудь на остановке в Петербурге
Двое молодых людей напали на школьника на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Один из них ударил подростка ножом в грудь, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«На остановке в Московском районе произошел конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате мужчина нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали», - указали в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по расследованию уголовного дела, которое завели по статье о покушении на убийство.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 18-летний житель Республики Татарстан.
Похожая ситуация случилась и в Иркутске. Толпа подростков устроила потасовку на Байкальской улице. Один из юношей нанес школьнику четыре ножевых ранения , от которых пострадавший скончался.