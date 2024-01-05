Школьника ударили ножом в грудь на остановке в Петербурге

Читайте нас в:

«На остановке в Московском районе произошел конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате мужчина нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали», - указали в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по расследованию уголовного дела, которое завели по статье о покушении на убийство.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 18-летний житель Республики Татарстан.

Похожая ситуация случилась и в Иркутске. Толпа подростков устроила потасовку на Байкальской улице. Один из юношей нанес школьнику четыре ножевых ранения , от которых пострадавший скончался.