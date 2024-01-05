05 января 2024, 22:32

Школьника ударили ножом в грудь на остановке в Петербурге

РИА «Новости»
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Двое молодых людей напали на школьника на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Один из них ударил подростка ножом в грудь, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«На остановке в Московском районе произошел конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате мужчина нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали», - указали в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по расследованию уголовного дела, которое завели по статье о покушении на убийство.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 18-летний житель Республики Татарстан.

Похожая ситуация случилась и в Иркутске. Толпа подростков устроила потасовку на Байкальской улице. Один из юношей нанес школьнику четыре ножевых ранения , от которых пострадавший скончался.

Санкт-Петербург Преступления Школьники Следственный комитет России
05 января 2024, 12:58
Суд арестовал одного из участников драки с участником СВО в Челябинске
РИА «Новости»
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Суд в Челябинске по ходатайству следователя отправил под стражу одного из участников драки с участником специальной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Мужчину задержали 3 января. В соответствии с собранными доказательствами ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двум участникам потасовки, однако суд ограничился домашним арестом. Органы прокуратуры уже обжаловали это постановление.

Конфликт, в котором пострадал участник СВО, произошел в Челябинске в новогоднюю ночь, военных атаковали палками. Полицейские в рамках расследования дела задержали пять человек.

Драки Суд Мигранты Военные Челябинск
05 января 2024, 10:59
СК заведет дело по факту драки с участием мигрантов в Подмосковье
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из заведений в Подмосковье, уточнили в СК, иностранцы нанесли телесные повреждения мужчине.

«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также доложить об установленных обстоятельствах», - заявили в пресс-службе.

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил ход следствия под свой контроль.

В первый день нового года полицейские в Челябинске задержали трех мигрантов, которых заподозрили в нападении на участников СВО в Советском районе города. В распоряжении «360» появилось видео потасовки.

Драки Мигранты Россия Следственный комитет России
05 января 2024, 01:10
Студент-инвалид умер после удара в челюсть на Кубани
РИА «Новости»
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Студент Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа умер после удара в челюсть. Молодой человек был инвалидом и перенес шунтирование головного мозга. СК РФ возбудил уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

Вечером 1 января между несколькими молодыми людьми возник конфликт. Один из его участников ударил другого, и тот не смог встать самостоятельно. Ударивший и его друзья положили пострадавшего на скамейку, но вскоре обнаружили, что он не дышит. После этого компания быстро ушла.

Тело молодого человека нашли около магазина на улице Ильская в станице Северская. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их данным, семья парня на учете не состоит.

В Екатеринбурге суд отправил мужчину в СИЗО после того, как он накинулся на жителя города с ножом. Нападение произошло в торговом центре. Вначале мужчины спорили, а потом один из них ударил второго ножом. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. Пострадавший умер из-за травмы, несовместимой с жизнью.

Уголовное дело Суд СК РФ Мужчины Студенты
04 января 2024, 20:45
Готовивших теракт по заданию Украины подростков задержали в Ярославской области
РИА «Новости»
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Двух подростков задержали по подозрению в подготовке теракта около здания военного суда в Ярославской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, школьники 15 и 16 лет приехали 1 января на улицу Карла Либнехта, чтобы осмотреть здание суда. Там же они продумали пути отхода.

На следующий день подростки купили горючую жидкость, баллончики с газом, газовую горелку и другие необходимые для совершения теракта элементы. Завершить задуманное им не удалось. Юношей задержали сотрудники спецслужб.

Позже у одного из них в телефоне обнаружили переписки с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины. В ближайшее время суд изберет подросткам меру пресечения.

В Сызрани арестовали 15-летнего ученика местной школы в рамках расследования уголовного дела о теракте.

Юношу заподозрили в подготовке поджога своего учебного заведения.

Терроризм Школьники

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