Школьник в Сибири избил свою 91-летнюю бабушку на камеру

Ролик опубликовали в одном из интернет-пабликов. Мальчик бил свою бабушку 1933 года рождения, выключал в комнате свет, ругался матом и показывал неприличные жесты. Пожилая женщина жаловалась, что над ней издевались и дочь, и внук. На ее лице остались ссадины. Полиция назвала поступок 11-летнего школьника недопустимым. Информацию об избиении зарегистрировали в дежурной части и начали проверку.

«В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял», - сообщила пресс-служба.

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