23 апреля 2024, 14:16

Школьник изрезал ножом девушек в Карелии. Подростка считали общительным и неконфликтным

РИА «Новости»
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Старшеклассника из Петрозаводска задержали по подозрению в нападении с ножом на двух несовершеннолетних девушек. Пострадавшие получили серьезные раны и попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

Мать одной из пострадавших девочек в комментарии «360» заявила, что дочь получила колото-резаные раны и остается в больнице. Она добавила, что раньше напавший молодой человек никаких агрессивных в адрес дочери не проявлял.

Напавшим оказался ученик девятого класса финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота. Директор учебного заведения Наталья Баркалова заявила, что юноша учился очень хорошо и никогда не нарушал правил поведения.

«Коммуникабельный, общительный, неконфликтный, поэтому для нас это стало большой неожиданностью», - подчеркнула собеседница «360».

Она добавила, что мальчик вырос в многодетной семье, которая тоже никогда не вызвала вопросов или каких-либо претензий.

В начале декабря прошлого года ссора школьников на перемене в башкирском селе Кармаскалы переросла в поножовщину. По данным республиканского главка МВД, семиклассник ранил ученика восьмого класса мультитулом. Причиной конфликта стала ревность к девочке , которая учится в этой же школе.

По данным ведомства, молодой человек пришел домой к 15-летней подруге, у которой в гостях находилась их общая 17-летняя знакомая. Внезапно между приятелями вспыхнул конфликт. Юноша схватился за нож и ударил девушек. Пострадавших доставили в Детскую Республиканскую больницу.

Сообщение о поножовщине в квартире поступило в полицию. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел для разбирательств. По факту случившегося завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подростку.

Уголовное дело Школьники Поножовщины Полиция
23 апреля 2024, 14:57
ФСБ пресекла работу группировки, обманом получавшей соцвыплаты в Санкт-Петербурге
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В России пресекли работу группировки, которая разработала схему по хищению социальных выплат в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии следствия, участники преступной группировки фиктивно регистрировали в Санкт-Петербурге многодетных матерей, которые проживали в разных населенных пунктах Дагестана. Затем мошенники подавали в районные администрации региона заявления для получения социальных выплат.

Для реализации плана члены группировки заранее покупали участки в удаленных населенных пунктах России.

«Земельные участки <…> стоимостью, не превышающей 10 тысяч рублей (каждый), которые фиктивно реализовывались многодетным семьям по завышенной стоимости», - уточнили в ведомстве.

Полученные деньги мошенники обналичивали. Специалисты выявили более 200 фактов незаконного получения средств материнского и земельного капитала. Сумма ущерба составила свыше 120 миллионов рублей.

Силовики пресекли деятельность группировки сразу в Санкт-Петербурге, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе. Организаторы и исполнители задержаны. У них изъяли более 20 миллионов рублей незаконной прибыли, около 50 банковских карт и средств связи и документы на покупку объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург ФСБ Работа
23 апреля 2024, 12:39
Следком назвал имена подозреваемых в убийстве полицейских в Карачаевске
РИА «Новости»
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Пятерых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет объявили в розыск по делу о нападении на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии. Расстреляв правоохранителей, подозреваемые забрали их табельное оружие и скрылись, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Расследование показало, что к преступлению в Карачаевске причастны пять человек, а именно Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан и Ахмат Элькановы 1997 и 1999 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения и Владимир Аверьянов 1989 года рождения.

По версии следствия, 22 апреля преступники расстреляли наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», забрали оружие полицейских вместе с боеприпасами и уехали. Уголовное дело возбудили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статье 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия» и статье 226 УК России «Хищение оружия». Подозреваемых объявили в розыск.

Двое полицейских погибли, третьего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Известия» показали место нападения.

Уголовное дело Убийства Полиция
23 апреля 2024, 11:49
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, который планировал совершить теракт. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали сторонника украинских националистов, у него изъяли взрывчатку.

«В Брянске задержали гражданина России, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. По заданию представителей запрещенной террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта», - заявили в ФСБ.

Против фигуранта завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Пособничество в совершении террористического акта», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ вскрыла деятельность террористической ячейки , которая планировала совершение теракта на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шесть граждан из Средней Азии.

ФСБ Россия
23 апреля 2024, 11:07
Избившего подростков и угрожавшего «связями» бизнесмена в Башкирии задержали
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Задержали трех подозреваемых в избиении подростков в Иглинском районе. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Нападение произошло 20 апреля на дороге в селе Иглино. Фигурантами уголовного дела по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц» стали 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и 42-летний знакомый. Их задержали.

«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - сообщила региональный Следком.

По версии следствия, водитель иномарки спровоцировал конфликт с подростками, используя малозначительный повод, а потом вместе с двумя сыновьями и знакомым избил их. Госпитализировали 17-летнего парня.

Пострадали не менее трех человек, сообщил «360» местный житель. Его дочь оказалась среди них. Девочка пыталась снять произошедшее на телефон и получила несколько ударов. Мужчина обвинил в нападении иглинского бизнесмена и его сыновей-боксеров. По его словам, преступники угрожали расправой и заявляли о «связях» во власти.

Сайт kp.ru показал кадры с места избиения.

Задержания Уголовное дело Башкирия Избиения

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