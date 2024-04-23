Школьник изрезал ножом девушек в Карелии. Подростка считали общительным и неконфликтным

Мать одной из пострадавших девочек в комментарии «360» заявила, что дочь получила колото-резаные раны и остается в больнице. Она добавила, что раньше напавший молодой человек никаких агрессивных в адрес дочери не проявлял.

Напавшим оказался ученик девятого класса финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота. Директор учебного заведения Наталья Баркалова заявила, что юноша учился очень хорошо и никогда не нарушал правил поведения.

«Коммуникабельный, общительный, неконфликтный, поэтому для нас это стало большой неожиданностью», - подчеркнула собеседница «360».

Она добавила, что мальчик вырос в многодетной семье, которая тоже никогда не вызвала вопросов или каких-либо претензий.

В начале декабря прошлого года ссора школьников на перемене в башкирском селе Кармаскалы переросла в поножовщину. По данным республиканского главка МВД, семиклассник ранил ученика восьмого класса мультитулом. Причиной конфликта стала ревность к девочке , которая учится в этой же школе.

По данным ведомства, молодой человек пришел домой к 15-летней подруге, у которой в гостях находилась их общая 17-летняя знакомая. Внезапно между приятелями вспыхнул конфликт. Юноша схватился за нож и ударил девушек. Пострадавших доставили в Детскую Республиканскую больницу.

Сообщение о поножовщине в квартире поступило в полицию. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел для разбирательств. По факту случившегося завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подростку.