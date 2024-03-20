20 марта 2024, 17:08

Школьник из Раменского ударил одноклассника ножом

РИА «Новости»
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В Раменском 14-летний школьник ударил одноклассника ножом. Парень попал в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Нападение случилось 19 марта. По версии следствия, конфликт между сверстниками возник на почве личной неприязни. Один школьник ранил другого ножом в правый бок. Как уточнила пресс-служба областной прокуратуры, ссора произошла вечером возле здания школы. Пострадавшему оказали экстренную медпомощь. Он на стационарном лечении, его жизнь вне опасности.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция - 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты собирают и закрепляют доказательную базу по делу.

Раменская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники проконтролируют ход и результаты расследования, а также оценят работу органов системы профилактики и соблюдение родителями подростков своих обязанностей. Если на это будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.

Ранее в Московской области семиклассник на прогулке напал на одноклассника с ножом и гантелей. Пострадавшего госпитализировали.

Уголовное дело Прокуратура РФ Школы СК РФ Школьники Раменское Следственный комитет России
22 марта 2024, 14:35
Убившую троих детей жительницу Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
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Жительницу Екатеринбурга, обвиняемую в убийстве троих детей, отправили на принудительное лечение. Такое решение вынес Свердловский областной суд, сообщило РИА «Новости».

«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», - указал судья Александр Ладин.

Обвиняемая присутствовала на заседании в режиме видеосвязи. Адвокат женщины уточнила, что та находится в казанской клинике. По словам отца екатеринбурженки, его дочь сейчас находится в «острой стадии болезни». Он отметил, что старается не разговаривать с ней о детях. Также, по его мнению, его дочери мог давать запрещенные вещества «ее лживый психопат-муж».

В декабре 2022 года женщина задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь поясом от халата. После случившегося она написала мужу записку. В ней она указала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес. По результатам судмедэкспертиз женщину признали невменяемой.

Убийства Суд Дети Болезни Женщины Екатеринбург
22 марта 2024, 10:40
Обвинение Блиновских расширили по итогам предварительного следствия
РИА «Новости»
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Следственный комитет РФ завершил изучение уголовного дела против Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Обвинения против четы расширили: сумма легализованных ими средств выросла с 43 миллионов рублей до более чем 700 миллионов рублей. Им также инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Блиновскую обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Предполагается, что окончательное обвинение Елене Блиновской предъявят в пятницу. Следствие рассматривает ее как основного инициатора и исполнителя преступлений. Оба фигуранта должны подписать официальные документы для юридического закрытия этапа следствия, что планируют сделать до ближайшего понедельника. Вслед за этим Блиновская и ее муж начнут ознакомление с материалами дела перед его передачей в прокуратуру и судом.

Следствие решило обратиться в Московский городской суд с просьбой о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля , поскольку не видит оснований для ее освобождения.

Недавно на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками» и способах начать новую жизнь.

Позже выяснилось, что ресурс взломали мошенники.

Уголовное дело Суд Преступления Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
22 марта 2024, 02:26
Продавшую своего ребенка женщину арестовали в Москве
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Суд в Москве арестовал женщину, которая в 2020 году продала собственного ребенка. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

Женщине предъявили обвинение по статье уголовного кодекса «Торговля людьми».

«Вину она не признала и возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, 20 февраля 2020 года 33-летняя женщина родила ребенка и передала ее покупательнице. Вторую фигурантку также арестовали.

Ранее стало известно об аресте Зухры Мусалаевой и Анны Куликовой, обвиняемых в торговле детьми. Их заключили под стражу до 16 апреля 2024 года.

Суд Дети Женщины Торговля Аресты Москва
22 марта 2024, 00:11
Лжеполковника ФСБ арестовали в Петербурге по делу о передаче взятки
РИА «Новости»
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Санкт-Петербургский городской суд отправил в СИЗО местного жителя Игоря Жарского, который представлялся полковником ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина использовал поддельное удостоверение и получал взятки от коммерсанта якобы за покровительство при расследовании уголовного дела.

«Санкт-Петербургский городской суд постановление Выборгского районного суда [об отказе в заключении под стражу] отменил и избрал Жарскому стражу по 7 апреля», - сообщили в пресс-службе.

Лжеполковника ФСБ немедленно взяли под стражу в зале суда. Расследование дела о посредничестве во взяточничестве продолжается.

Ранее уголовное дело по статье о мошенничестве завели на жительницу Камчатки и ее дочь. Злоумышленницы получили 900 тысяч рублей пособия на несуществующего ребенка.

Жительница Прикамья не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и купила поддельные документы. На нее также завели уголовное дело, сообщили «Известия».

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд ФСБ Мошенничество

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