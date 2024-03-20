Школьник из Раменского ударил одноклассника ножом

Нападение случилось 19 марта. По версии следствия, конфликт между сверстниками возник на почве личной неприязни. Один школьник ранил другого ножом в правый бок. Как уточнила пресс-служба областной прокуратуры, ссора произошла вечером возле здания школы. Пострадавшему оказали экстренную медпомощь. Он на стационарном лечении, его жизнь вне опасности.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция - 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты собирают и закрепляют доказательную базу по делу.

Раменская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники проконтролируют ход и результаты расследования, а также оценят работу органов системы профилактики и соблюдение родителями подростков своих обязанностей. Если на это будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.

Ранее в Московской области семиклассник на прогулке напал на одноклассника с ножом и гантелей. Пострадавшего госпитализировали.