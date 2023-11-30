30 ноября 2023, 09:07

Школьница в Красноярске ушла к «подруге» и не вернулась. Протокол составили на ее мать

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В Красноярске начали поиски 15-летней школьницы, которая ушла из дома под вымышленным предлогом и не вернулась. Мать девочки накажут за несвоевременное обращение в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В последний раз подростка видели 28 ноября. Девочка пришла к матери на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевкой. Женщина отпустила ее. Утром школьница не вернулась и перестала выходить на связь. Тревогу забили после звонка классной руководительницы о том, что она прогуляла уроки.

Мать девочки выяснила, что дочь не ходила предыдущим вечером к подруге - об этом сказала ее бабушка. Женщина обратилась в полицию. Заявление приняли и обвинили ее в неисполнении родительских обязанностей.

«За несвоевременное обращение в органы внутренних дел на мать несовершеннолетней сотрудниками ПНД полиции Красноярска составлен административный протокол», - сообщили в МВД.

Правоохранители начали розыск подростка, ориентировки разослали наружным нарядам и волонтерам. У нее темно-русые волосы с белыми прядями, карие глаза, рост 160 сантиметров. В день исчезновения девочка надела укороченную куртку с капюшоном, бело-розовые кроссовки и серо-белые клетчатые штаны. По информации пресс-службы, семья не стояла на учете, а девочка из дома не сбегала.

В Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Его искали с 13 октября.

Дети Школьники Полиция Красноярский край
29 ноября 2023, 22:23
Турецкая полиция подтвердила причастность экс-супруга к убийству россиянки и ее дочери в Бодруме
Unsplash
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Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме. В преступлении подозревают экс-супруга Ирины, одной из убитых, об этом рассказали в Telegram-канале генконсульства РФ в Анталье.

«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России. <…> Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», - сообщили в генконсульстве.

Российская дипмиссия установила контакт с местной полицией и обещала информировать о расследовании.

Тела матери и дочери нашли завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. Их обнаружили местные жители.

В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего второго мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея. Подозреваемый бежал из Турции с малолетним сыном от брака с Ириной.

Турция Убийства Россия
29 ноября 2023, 16:46
Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали по делу о фейках против ВС России
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Украинскую певицу крымского происхождения Джамалу (Сусану Джамаладинову) заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом информировала пресс-служба московской прокуратуры.

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении певицы. Дело рассмотрят в Басманном суде Москвы в отсутствие Джамалы. Ее объявили в международный розыск.

Следствие установило, что 4 апреля 2022 года певица опубликовала на своей открытой странице в соцсети запись, содержащую «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации» в ходе спецоперации. По предварительным данным, она руководствовалась «мотивами национальной ненависти» и ненависти в отношении русской армии. В соответствии с пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, певице может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уголовное дело Прокуратура РФ Песни Аресты Украина
29 ноября 2023, 14:59
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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В Москве арестовали мужчину по обвинению в подготовке теракта. Черемушкинский райсуд решил отправить его под стражу на два месяца, объявили московские суды общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года», - сообщила пресс-служба.

Судебное заседание прошло 28 ноября, решение вынес Черемушкинский райсуд. Мужчину обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанный - частный мастер, бывший машинист РЖД. Журналисты заявили, что именно о его задержании объявил Следком Москвы. Мужчину 1983 года рождения схватили в ЮЗАО после того, как он забрал из тайника припрятанный для сборки бомбы детонатор. По версии следствия, неизвестный предложил ему за вознаграждение подорвать одну из цистерн железнодорожной станции.

РЖД Суд Терроризм Аресты
29 ноября 2023, 14:26
Постоянный клиент овощебазы в Дмитрове похитил картофель на 400 тысяч рублей
Freepik
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В Дмитровском городском округе раскрыли хищение 37 тонн картофеля стоимостью более 400 тысяч рублей. Полицейские задержали постоянного клиента овощебазы, который отказался платить по счету, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудница фирмы из деревни Насадкино пожаловалась в полицию на мошенничество. Мужчина не в первый раз закупал овощи на этой базе. Обычно он расплачивался при получении товара, но на этот раз попросил подождать - обещал отдать деньги позднее. Злоумышленник вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал, но с поставщиками так и не расплатился. Ущерб оценили в сумму более 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали 32-летнего предпринимателя и допросили. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

В Москве охранник украл со стройки медный кабель за четыре миллиона рублей. Он потратил вырученные деньги в Ростове и Сочи, а потом скрылся в Воронеже.

Хищения Уголовное дело Дмитров

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