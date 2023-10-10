Школьница в Хабаровском крае сняла на камеру, как один одноклассник избил другого. Началась проверка

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«По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. В настоящее время проходит медицинское освидетельствование», - сообщили в ведомстве.

Проверку поручили провести Советско-Гаванской городской прокуратуре. Правоохранители проверят работу должностных лиц школы и органов системы профилактики, а в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

На ролике мальчик в кадетской форме издевался над одноклассником. Он швырял его на пол в классе и бил свернутым пенным ковриком, хватал за тело и, прокручивая в воздухе, опрокидывал. За избиением наблюдали одноклассники, а видео сняла одна из девочек.

В Сургуте школьники избили первоклассника. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и другие травмы.

В интернет попало видео, на котором в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района один школьник избил другого.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку и отправила пострадавшего на освидетельствование.