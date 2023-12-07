Школьница в Брянске стреляла из отцовского охотничьего ружья «Бекас-3»
Восьмиклассница в Брянске стреляла по школьникам из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежит ее отцу. Депутат Александр Хинштейн показал в своем Telegram-канале это оружие.
«По предварительным данным, <…> пронесла в школу охотничье ружье „Бекас-3“, принадлежащее отцу. Оружие было спрятано в тубусе», - написал он.
Депутат уточнил, что четыре человека получили ранения, одна девочка скончалась. Хинштейн отметил, что сама 14-летняя нападавшая свела счеты с жизнью.
Информацию о том, что она умерла, подтвердила брянская полиция. Погибла ее одноклассница, получавшая смертельные ранения.
Школьница пронесла ружье в кабинет биологии № 401, сообщил источник «360». Дети забаррикадировались в других классах. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 105 УК России «Убийство».