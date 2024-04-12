Школьница похитила у участника СВО почти три миллиона рублей

«Несовершеннолетняя жительница Кушвы проходит обвиняемой по статье „Кража“. Свою вину она не признает», - отметили в сообщении.

По данным следствия, школьница перевела себе 2,9 миллиона рублей со счета знакомого, который получил эту сумму за ранение во время службы в зоне спецоперации.

Девушка знала реквизиты его банковской карты, также у нее был доступ к мобильному приложению банка, которым пользовался пострадавший.

Толпа подростков «под предлогом мнимого долга» ранее проникла в квартиру к бойцу СВО в Приморье. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него семь тысяч рублей. Их задержали по горячим следам и возбудили сразу два уголовных дела.