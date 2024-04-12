12 апреля 2024, 03:31

Школьница похитила у участника СВО почти три миллиона рублей

РИА «Новости»
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Школьница предстанет перед судом в Свердловской области по делу о хищении у военнослужащего 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Несовершеннолетняя жительница Кушвы проходит обвиняемой по статье „Кража“. Свою вину она не признает», - отметили в сообщении.

По данным следствия, школьница перевела себе 2,9 миллиона рублей со счета знакомого, который получил эту сумму за ранение во время службы в зоне спецоперации.

Девушка знала реквизиты его банковской карты, также у нее был доступ к мобильному приложению банка, которым пользовался пострадавший.

Толпа подростков «под предлогом мнимого долга» ранее проникла в квартиру к бойцу СВО в Приморье. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него семь тысяч рублей. Их задержали по горячим следам и возбудили сразу два уголовных дела.

Уголовное дело Суд Ограбления Кражи Свердловская область
12 апреля 2024, 02:44
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве с пытками двух инженеров
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В Ростовской области правоохранители задержали четверых подозреваемых в жестоком убийстве двух инженеров, пропавших в начале апреля, но спустя время найденных погибшими. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тела пропавших ростовчан нашли со связанными руками и ногами, они были изуродованы. У одного из них было перерезано горло и отрезаны уши.

Еще во время поиска инженеров полицейские задержали местного жителя, при обыске у которого нашли документы одного из пропавших. На допросе он сообщил об их местонахождении. Выяснилось, что тела инженеров оставили в их машинах, которые затем утопили в реке.

Опергруппа обнаружила автомобили в реке Сал. Изуродованное тело главного инженера находилось в багажнике, а останки его помощника всплыло на следующий день, недалеко от места обнаружения машин.

Подозреваемые убили инженеров из личной неприязни. По словам местных жителей, один из них до этого конфликтовал с убитыми. Он хотел купить дом у главного инженера, но его не устроила озвученная цена.

Сейчас все задержанные направлены в СИЗО. Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует расследование по делу. Как сообщили местные СМИ, если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Убийства СИЗО Россия Полиция Следственный комитет России
12 апреля 2024, 00:47
Планировавший теракт в Москве мужчина хранил бомбу под матрасом
ЦОС ФСБ
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Злоумышленник, планировавший устроить массовый теракт в московской синагоге, хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба опубликовала видео из квартиры подозреваемого. На кадрах было видно, что убитый при задержании террорист лежал на полу, рядом с ним был нож. Взрывное устройство было спрятано на кровати - под матрасом. В окне квартиры остались отверстия от пуль.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт в Москве. По данным спецслужбы, уроженец одной из стран Средней Азии планировать устроить взрыв в синагоге в момент массового скопления людей. Злоумышленник проводил разведку - изучал местность вокруг культового учреждения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками спецслужбы.

Задержания Терроризм ФСБ Взрывы Москва Квартиры
11 апреля 2024, 22:42
ФСБ показала кадры из квартиры боевика, планировавшего теракт в Москве
ЦОС ФСБ
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Федеральная служба безопасности показала видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в одной из московских синагог. Центр общественных связей ведомства поделился этими кадрами с «360».

В квартире предполагаемого террориста сотрудники ФСБ нашли и изъяли самодельное взрывное устройство.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве. По сообщению ведомства, уроженец одной из стран Средней Азии планировал устроить взрыв в одной из московских синагог во время массового мероприятия.

Злоумышленник проводил разведку - изучал местность возле синагоги. Когда на него вышли сотрудники спецслужб, он оказал им вооруженное сопротивление. Преступника нейтрализовали ответным огнем. В квартире подозреваемого нашли взрывчатые вещества.

До прибытия в Москву 22-летний подозреваемый отбывал тюремный срок у себя на родине. В тюрьме он связался с людьми, осужденными за террористическую деятельность.

Терроризм ФСБ Взрывы Видео Боевики
11 апреля 2024, 21:32
ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность иностранца, который планировал теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Об этом сообщила пресс-служба центра общественных связей спецслужбы.

«Уроженец одной из стран Средней Азии планировал совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», - отметили в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что 22-летний мужчина, отбывая у себя на родине тюремный срок, связался с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера.

После освобождения мужчина приехал в Москву и стал изучал местность возле одной из столичных синагог, чтобы в последующем совершить теракт.

Сотрудники ФСБ установили местонахождение иностранца, который оказал им вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали ответным огнем. По месту проживания погибшего нашли взрывчатые вещества.

Ранее трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи.

Терроризм ФСБ Москва

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