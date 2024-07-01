Школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать

По данным следствия, девочка зарегистрировалась на интернет-платформе для игр на телефоне. Злоумышленник вышел с ней на связь и предложил ей купить за рубли «игровую валюту». Ему удалось убедить ребенка передать данные банковской карты матери.

«Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит на сумму более 350 тысяч рублей <…> 77 с лишним тысяч были переведены на счет неизвестного лица», - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств дела после обращения пострадавшей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова посоветовала не вступать в контакт или переписку с людьми, которые пытаются дозвониться с незнакомых номеров.