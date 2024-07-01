01 июля 2024, 01:33

Школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать

РИА «Новости»
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Жительница Весьегонска Тверской области стала жертвой мошенников, которые оформили на женщину кредит, обманув ее 10-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Тверской области.

По данным следствия, девочка зарегистрировалась на интернет-платформе для игр на телефоне. Злоумышленник вышел с ней на связь и предложил ей купить за рубли «игровую валюту». Ему удалось убедить ребенка передать данные банковской карты матери.

«Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит на сумму более 350 тысяч рублей <…> 77 с лишним тысяч были переведены на счет неизвестного лица», - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств дела после обращения пострадавшей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова посоветовала не вступать в контакт или переписку с людьми, которые пытаются дозвониться с незнакомых номеров.

Преступления Мошенничество
01 июля 2024, 01:15
Задушил и бросил в ванну. Муж жестоко убил свою супругу в Петербурге
РИА «Новости»
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Мужчина задушил свою супругу во время процедуры массажа. Тело жертвы злоумышленник погрузил в ванную, наполненную водой. Об этом сообщили «Известия».

«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну», - сообщил источник здания.

Речь идет о жителе поселка Парголово. Он совершил преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. На голове жертвы был надет целлофановый пакет. Личность погибшего и мотивы убийства пока не установили.

Санкт-Петербург Убийства
01 июля 2024, 00:30
Следователи разобрались в деле о гибели восьми пациентов петербургской больницы
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Правоохранители завершили расследование дела о халатности сотрудников городской больницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

Следователи выяснили, что работники консультативно-диагностического центра, находящегося на улице Сикейроса, приняли в больницу поставку сульфата бария, который не предназначен для использования в медицине.

«После приема в 2022 году данного препарата пациентами больницы спустя несколько суток наступила смерть восьмерых из них, еще 44 пациентам был причинен вред здоровью», - написали в публикации ведомства.

В ходе расследования блюстители порядка допросили более 150 свидетелей и провели свыше 60 разных экспертиз, в том числе химические и судебно-медицинские.

В итоге обвинение предъявили заместителю главного врача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики. Против самого главного врача медучреждения и его заместителя по лечебной и экспертной работе материалы дела выделили в отдельное производство.

Ранее жительница Иркутска умерла после плановой операции по удалению грыжи и лишней кожи на животе в платной клинике. Как рассказал 360.ru супруг погибшей пациентки, в этом виноват анестезиолог, который ошибся во время реанимации. До происшествия его жена уже переносила две такие операции в других клиниках и никаких проблем не было.

Санкт-Петербург Больницы Врачи
30 июня 2024, 16:29
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили получить вещи от родственников
РИА «Новости»
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Супруги братьев Омаровых, арестованных по обвинению в совершении терактов в Махачкале и Дербенте, передали мужьям личные вещи и еду. Об этом РИА «Новости» рассказала родственница обвиняемых.

Она отметила, что им разрешили передать одежду и продукты.

«Они передали, и продолжаем ждать», - добавила женщина.

Верховный суд республики Дагестан сообщил, что группу боевиков, совершивших теракты 23 июня, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его шестерых сыновей арестовали по статье за мелкое хулиганство, они получили от двух до 13 суток пребывания под стражей.

Боевики устроили теракт в православный праздник Святой Троицы. По данным Telegram-канала Baza , план нападения готовил Магомед Закаригаев - брат одного из ликвидированных террористов Али Закаригаева.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
30 июня 2024, 05:56
Следователи в Приморье раскрыли убийство мальчика, произошедшее более 30 лет назад
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Следователи раскрыли убийство 11-летнего ребенка в Приморском крае. Речь идет о расправе, случившейся более 30 лет назад, сообщил Telegram-канал СК Приморья.

«Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 11-летнего мальчика в селе Хороль», - отметили в ведомстве.

По данным следователей, в октябре 1993 года злоумышленник в лесу поссорился со знакомым мальчиком и задушил его. На момент произошедшего подозреваемому было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

Обвиняемого проверили на психические отклонения, согласно результатам экспертизы, на момент совершения преступления он осознавал свои действия.

Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения по существу. За преступление мужчине грозит от восьми до 15 лет заключения.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном более 20 лет назад в Красноярске. Против него возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в октябре 2003 года в торговом павильоне нашли задушенную женщину. Следователи установили, что к этому причастен 44-летний местный житель. Он признался в содеянном и отметил, что поссорился с жертвой, после чего задушил ее.

Убийства Дети Приморье Следственный комитет России

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