Школьница из Барнаула вступилась за насиловавшего ее четыре года отца

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Со слов мужчины, в 11 лет его дочь «почувствовала симпатию» к однокласснице. Испугавшись собственных чувств, она рассказала обо всем отцу. Тот посоветовал познакомиться с мальчиком и оказать ему внимание.

Но наставления не помогали, о чем школьница вновь сообщила. Тогда же, по рассказу жителя Барнаула, она предложила радикальное решение проблемы - интимную близостью.

«Отец не увидел в этой просьбе ничего странного и на протяжении четырех лет изгонял из дочери нетрадиционную наклонность», - указали в публикации.

О происходящем узнала мать девочки. Она обратилась к правоохранителям, которые арестовали 40-летнего мужчину. Школьница заняла сторону отца, утверждая, что вся инициатива исходила от нее. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее две родные сестры написали заявление в московскую полицию, сообщив, что их девять лет подряд насиловал собственный отец. Правоохранители задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело.

В Барнауле мужчина четыре года состоял в интимной связи с собственной дочерью. Он заявил, что о близости попросила сама девочка - якобы она хотела таким образом справиться с влечением к женскому полу. Заявление в полицию написала супруга предполагаемого насильника, сообщил Telegram-канал Mash.