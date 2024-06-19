«ШИЗО на постоянной основе». Илью Яшина перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа
Иноагента и бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, осужденного за фейки о Вооруженных силах России, перевели из штрафного изоляторы (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом оппозиционер написал в своем Telegram-канале.
По словам Яшина*, помещение камерного типа - это «что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря».
«По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе», - пояснил оппозиционер.
В конце мая руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило Яшина* в ШИЗО на 15 суток. По словам адвоката заключенного Михаила Бирюкова, наказание назначили за то, что Яшин* встал с койки на три минуты позже команды «подъем».
В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина* к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Осужденный свою вину не признал.
*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.