Шестилетний приговор пресс-секретарю Meta в России вступил в силу

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес обвинительный приговор 22 апреля. Стоуна признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему назначили шесть лет колонии общего режима и на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.

Адвокаты Стоуна в суде первой инстанции и апелляционном суде требовали отменить приговор. Они настаивали на том, что на своей странице в X американец выразил личное мнение, и сообщили о недостатках проведенных экспертиз. Апелляционный военный суд признал приговор законным, и он вступил в силу.

Уголовное дело возбудили из-за того, что Стоун объявил о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных в принадлежавших Meta* соцсетях. Он заявлял, что его слова не распространялись на мирных россиян.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.