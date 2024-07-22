22 июля 2024, 12:24

Шестилетний приговор пресс-секретарю Meta в России вступил в силу

РИА «Новости»
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Заочный приговор пресс-секретарю корпорации Meta* Энди Стоуну признали законным, и он вступил в силу. В России мужчину осудили на шесть лет тюрьмы за призывы к терроризму, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение Апелляционного военного суда.

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес обвинительный приговор 22 апреля. Стоуна признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему назначили шесть лет колонии общего режима и на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.

Адвокаты Стоуна в суде первой инстанции и апелляционном суде требовали отменить приговор. Они настаивали на том, что на своей странице в X американец выразил личное мнение, и сообщили о недостатках проведенных экспертиз. Апелляционный военный суд признал приговор законным, и он вступил в силу.

Уголовное дело возбудили из-за того, что Стоун объявил о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных в принадлежавших Meta* соцсетях. Он заявлял, что его слова не распространялись на мирных россиян.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Приговоры Экстремизм Instagram
22 июля 2024, 11:03
Полиция поймала в Москве иностранца с 4,5 килограмма наркотиков
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Сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии героина на территории одного из автосервисов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что правоохранители задержали иностранного гражданина, который имел при себе пакет с героином. Запрещенные вещества полиция также обнаружила в багажнике мужчины. Всего в свертках находилось порядка 4,5 килограмма героина.

Правоохранители обыскали территорию у автосервиса и обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Также сотрудники полиции задержали 12 мигрантов, которые незаконно находились на территории России.

Ранее мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области. Местный житель имел при себе около 30 свертков из изоленты с запрещенными веществами. Полиция также изъяла у 39-летнего подозреваемого пластиковый контейнер с наркотиками. Против задержанного возбудили уголовное дело, он признал свою вину.

Наркотики Мигранты Полиция Москва
22 июля 2024, 10:18
ФСБ перекрыла канал доставки взрывчатки из Италии и Германии в Россию
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Преступники пытались провезти в Россию через Европу взрывчатку и детонаторы для организации теракта на территории России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники поместили взрывчатку в полости автозапчастей, которые перевозили из Германии и Италии. Сотрудники ФСБ пресекли канал доставки опасных веществ в Россию и задержали подозреваемых в подготовке теракта.

Ведомство также отправило запрос в европейские спецслужбы, чтобы установить организаторов и пособников террористов. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.

Ранее в ФСБ отметили, что куратором террористов являлся заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец*. Он руководил преступниками, которые хотели устроить теракт в Крыму в 2023 году.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Германия Италия Терроризм ФСБ Россия
22 июля 2024, 08:53
Житель Красноярска из-за 800 рублей убил двух девушек кувалдой
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В Красноярском крае раскрыли убийство двух девушек 24-летней давности. Суд приговорил напавшего на них мужчину к 13 годам колонии, сообщила Lenta.ru.

В июне 2000 года 16-летние подруги в Кодинске пришли в гараж к 19-летнему знакомому, который задолжал им 800 рублей. Парень не хотел возвращать деньги и ударил девушек кувалдой по голове. Тела он сбросил в яму.

Мать одной из погибших в тот же день обратилась в полицию, однако расследование затянулось. При повторном рассмотрении правоохранители вышли на жителя Красноярска. Он признал вину и показал место, где спрятал тела девушек. Их костные останки и вещи нашли в яме на глубине 5,5 метра. Состоялся суд. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве участника спецоперации. Ночью 14 июля между мужчинами произошел конфликт с поножовщиной.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Красноярский край
21 июля 2024, 16:45
Арестованного по делу о растрате экс-мэра Кизилюрта вывезли из СИЗО в больницу
РИА «Новости»
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Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца», бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

По данным журналистов издания, обвиняемый Магомедов пройдет лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Под стражей он находится с 4 октября прошлого года. Меру пресечения выбрал Басманный суд Москвы. Бывшего чиновника обвинили в крупной растрате бюджетных денег.

По данным «Коммерсанта» , речь идет о хищении десятков миллионов рублей, которые республиканское Министерство спорта получало на проведение мероприятий. Также следователи пообещали проверить Магомедова на причастность к получению взяток и хищениям, а также на связь с криминальными авторитетами.

Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца» , бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

Дагестан Больницы СИЗО Москва

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