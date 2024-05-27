27 мая 2024, 13:07

Шестерых участников массовой драки с оружием в Москве выдворят из России

РИА «Новости»
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Нагатинский суд Москвы разрешил выдворить из России шестерых мигрантов, задержанных за участие в массовой драке с оружием в Западном Бирюлеве. Об этом информировала пресс-служба суда.

Пятерых признали нарушителями режима въезда в Россию и пребывания в ней и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Еще одного участника драки уличили в повторном нарушении режима въезда и пребывания, для него штраф составил семь тысяч рублей. Все они подлежат административному выдворению.

В результате драки со стрельбой из травматического пистолета на улице Медынской двое получили ранения и попали в больницу. Всем участникам конфликта от 26 до 35 лет.

Ранее, в конце апреля, поножовщиной закончилась драка между двумя мужчинами из-за шаурмы, случившаяся в Московской области. Один из участников конфликта получил ножевые ранения.

Драки Суд Мигранты
27 мая 2024, 11:22
Житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться
Телеканал «360»
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В Подмосковье мужчина переехал возлюбленную после того, как та решила разорвать отношения. Водителю предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина находился с сожительницей возле кафе на Минском шоссе 26 мая. Сев за руль иномарки, он сбил женщину и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«Предварительно установлено, что мужчина совершил данное преступление в результате ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения», - уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Следствие отправится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

В Приморье погиб пациент скорой помощи. Он выпал из машины, которую занесло на трассе.

Убийства Суд Россия Мужчины Можайск
27 мая 2024, 08:04
Прокуратура потребовала семь лет колонии для поставщика систем безопасности в Москве
РИА «Новости»
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Прокуратура потребовала семь лет колонии общего режима для владельца крупной юрфирмы, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств в Москве «АСБ Рекордс» Александра Г. Об этом написал «Коммерсант». Бизнесмена заподозрили в попытке хищения двух зданий столичного спорткомплекса и хищении 20 тысяч долларов у уроженца Чечни, который проходит по делу потерпевшим.

Прения по делу прошли в Головинском суде Москвы. Защита настаивала на абсурдности обвинения и оправдании Г. Представитель прокуратуры посчитал вину предпринимателя полностью доказанной.

По версии следствия, в 2022 году бизнесмен разработал преступный план с целью завладения правами на два здания в 3-м Нижнелихоборском переулке, принадлежащих зарегистрированной на Сейшельских островах компании Future Trends Ltd. В арендуемых там помещениях находится спорткомлекс. Предположительно, Г. изготовил подложные документы, однако сделка сорвалась. Помимо этого, он убедил потерпевшего передать ему 20 тысяч долларов за услуги по переводу акций сейшельской компании «новому владельцу», которые в итоге не выполнил. Ущерб оценили в 362 миллиона рублей. Бизнесмен не признает вину.

В конце 2023 года московский суд приговорил предпринимателя Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима по делу хищениях у Сбербанка и Антипинского НПЗ.

Прокуратура потребовала семь лет колонии общего режима для владельца крупной юрфирмы, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств в Москве «АСБ Рекордс» Александра Г. Об этом написал «Коммерсант».

Бизнесмена заподозрили в попытке хищения двух зданий столичного спорткомплекса и хищении 20 тысяч долларов у уроженца Чечни, который проходит по делу потерпевшим.

Хищения Уголовное дело Суд Москва
27 мая 2024, 07:56
Мужчину с Чукотки заочно осудили за фейки об армии
РИА «Новости»
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Объявленного в международный розыск жителя Анадыря приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Мужчина скрылся за границей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Чукотке.

Житель Анадыря совершил преступление, находясь в другой стране. С декабря 2022 года по март 2023 года он публиковал на личной странице в соцсети посты, которые содержали недостоверную информацию об использовании Вооруженных сил России.

Возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК России «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России». Мужчине заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

Анадырский городской суд признал его виновным. Жителя Чукотки приговорили к семи годам лишения свободы и четырем годам запрета администрировать сайты.

В Нижегородской области силовики задержали двух человек за подготовку диверсий на железной дороге. Их действиями руководили украинские спецслужбы.

Уголовное дело Суд Приговоры Следственный комитет России
27 мая 2024, 06:15
Арестованного в Приморье американского военного обвинили в краже 10 тыс. рублей
РИА «Новости»
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Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Его обвинили в краже и угрозе убийством, сообщила прокуратура Приморья.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого, которого задержали во владивостокской гостинице и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статьям 119 УК России «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, американец 1989 года рождения с апреля жил со знакомой в квартире на улице Сахалинской. В мае во время ссоры он схватил девушку за горло, а потом украл из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина являлся военным и приехал во Владивосток из Южной Кореи.

Госдеп США сообщил, что ему окажут консульскую помощь.

США Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Приморье Кражи Владивосток

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