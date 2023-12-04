Шесть человек задержали в Иркутске по делу об убийстве школьника на остановке

После гибели подростка возбудили дело по статьям «Убийство» и «Хулиганство», задержанным в рамках следствия от 15 лет до 21 года. Подозреваемых охарактеризовали отрицательно, некоторых из них ранее уже привлекли у уголовной ответственности.

Следователи опросили всех участников конфликта, в результате которого погиб школьник. Они установили, что шесть человек вышли из сауны и отправились на остановку общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске, где между ними и группой из пяти подростков произошел конфликта.

В результате стычки 15-летний подросток получил четыре ножевых ранения и погиб на месте происшествия. Зачинщики скрылись, однако силовики установили их местоположение и задержали.

В ведомстве отметили, что следователи не обнаружили связи между совершенным преступлением и популярным сериалом. У фигурантов изъяли орудие преступления и телефоны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

О гибели школьника в результате уличного конфликта в Иркутске стало известно 2 декабря. Региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.