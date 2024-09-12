Севастопольцу вынесли приговор за призывы к убийству русских

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Мужчину задержали в июне 2024 года по подозрению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, 54-летний житель Севастополя в одном из мессенджеров размещал материалы, в которых активно призывал учинять над русскими расправу.

«Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских», - указали в ФСБ.

Суд приговорил мужчину к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жителя Севастополя приговорили к 16 годам строгого режима за государственную измену. Мужчина передавал секретные данные украинским спецслужбам.