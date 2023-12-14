Сеть подпольных покерных клубов в пяти квартирах накрыли в Москве

По данным полиции, игры проводили с соблюдением конспирации, попасть в квартиры можно было только по приглашениям.

Двоих предполагаемых организаторов и пять участников криминального бизнеса задержали. В их жилищах провели обыски и изъяли игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи. Расследование продолжается.

Ранее в Москве разоблачили еще один подпольный игорный клуб, , а его организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр.