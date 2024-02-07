07 февраля 2024, 08:13

Сержанта на Сахалине за многомесячный прогул отправили в тюрьму и разжаловали

РИА «Новости»
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Военнослужащего на Сахалине приговорили к девяти годам тюрьмы и лишению звания «гвардии сержант» за самовольное оставление части и уклонение от службы. Его взяли под стражу сразу после оглашения вердикта, сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Офицер ушел с военного аэродрома в городе Белово Кемеровской области по пути к месту постоянной дислокации. Он хотел повидаться с родственниками и временно отдохнуть от военной службы. Самовольный отпуск длился с 23 июля 2022 года до 1 ноября 2023 года. За это время объявили частичную мобилизацию и ввели уголовное наказание за уклонение.

В суде сообщили, что он сам явился в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Возбудили уголовное дело по частям четвертой и пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части или места службы». Путем сложения наказаний мужчину приговорили к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и лишению звания «гвардии сержант». Его взяли под стражу в зале суда.

В январе на Сахалине осудили военного, который не вернулся в ДНР после отпуска. Он скрывался несколько месяцев.

Суд Военные Приговоры Армия
06 февраля 2024, 19:18
Москвичка едва не зарезала сожителя в его день рождения
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На западе Москвы 38-летняя местная жительница ранила ножом своего сожителя, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавший выжил, его доставили в больницу.

По данным ведомства, в квартире жилого дома, расположенного на Рассказовской улице, женщина отмечала день рождения своего 63-летнего сожителя, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась. Во время конфликта москвичка схватила нож и ударила именинника в живот.

Женщину привлекут к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование этого дела.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего.

Поножовщины Москва
06 февраля 2024, 18:22
Подозреваемым в похищении девочки в Стерлитамаке оказался 18-летний парень
РИА «Новости»
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Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого — это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого - это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Камеры зафиксировали, что 5 февраля незнакомец схватил девочку за руку возле подъезда и попытался увести в неизвестном направлении. За нее вступился 11-летний брат - он быстро вырвал школьницу у злоумышленника. Тот сразу же скрылся, а дети забежали домой.

В беседе с «360» мать первоклассницы рассказала, что лицо несостоявшегося похитителя закрывала балаклава. По ее словам, преступник появился во дворе впервые. Женщина добавила, что рядом с домом находится опорный пункт полиции, но мужчину это не отпугнуло.

СК возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили очевидцев.

Уголовное дело Дети Россия Полиция
06 февраля 2024, 17:58
Коломенский суд вынес приговор по делу о незаконном обороте 643 килограммов наркотиков
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Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Его признали виновным в покушении на сбыт 643 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Подсудимый вместе с соучастниками планировал продать запрещенные вещества синтетического происхождения. Правоохранители пресекли преступную деятельность в декабре 2022 года. Из незаконного оборота изъяли 643 килограмма наркотиков.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за хранение и сбыт запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Воронеже за сбыт наркотиков заключили под стражу жителя по фамилии Амфетаминов. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили «Известия».

Наркотики Уголовное дело Суд Приговоры
06 февраля 2024, 17:24
Суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника МЧС в Москве по делу о взятке
РИА «Новости»
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Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.

По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.

Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.

Суд Коррупция Москва

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