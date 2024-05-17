Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье

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Следователи завершили расследование и установили, что предполагаемый преступник находил одиноких пенсионерок, пробирался к ним в дом и душил их руками. При этом мужчина требовал от женщин деньги.

«Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия», - заявили в СК.

В результате 10 пенсионерок пострадали, две из них скончались. Уголовное дело предали в Московский областной суд.

В Пермском крае ранее прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа. Ее обвинили в покушении на убийство знакомой.