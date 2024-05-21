Серийного убийцу из Кузбасса отправили на принудительное лечение

«Суд в Кемерове вынес постановление о применении мер медицинского характера против Александра Спесивцева, совершившего убийство двух и более лиц с особой жестокостью», - отметили в ведомстве.

Суд установил, что Спесивцев в период с марта по сентябрь 1996 года глумился над потерпевшими с особой жестокостью, причинял им физические мучения, удерживал их в квартире в Новокузнецке. Он убил 15 человек множественными ударами колюще-режущим предметом, 11 человек из них были несовершеннолетними.

«С учетом участвующего в процессе прокурора суд применил принудительную меру медицинского характера в отношении Спесивцева в виде принудительного лечения в медицинской организации», - добавили в прокуратуре.

Ранее СК завел уголовное дело после убийства женщины в Норильске.