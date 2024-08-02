Сенатора Савельева задержали в канун дня рождения

Задержанный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев просил супругу Ольгу не приезжать в Россию из-за границы, где учатся их дети. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу Mash.

По словам жены Савельева, она не связывала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, супруга могли подставить.

«Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», - заявила Ольга.

Также собеседница канала отметила, что семья столкнулась со сложностями еще два года назад, но она не могла предположить, что это связано именно с уголовным делом.

В 2020 году семья сенатора имела в пользовании дом в Великобритании. Его площадь составляла 489 квадратных метров.

Савельева, с которого сняли неприкосновенность, задержали в Совете Федерации прямо на выходе из здания. Его подозревают в подготовке заказного убийства столичного предпринимателя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.