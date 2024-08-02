Сенатора Савельева доставили в суд
Сенатора Дмитрия Савельева доставили в суд в Москве. Сегодня ему должны избрать меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112».
«Семья выехала за подарками для папы», - процитировало агентство пост супруги сенатора.
Согласно открытым данным, 3 августа, задержанному сенатору Савельеву исполнится 56 лет.
Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева следователи задержали при выходе из зала заседаний верхней палаты российского парламента. Ранее сенаторы по запросу Генерального прокурора Игоря Краснова сняли со своего коллеги статус неприкосновенности.
В пресс-службе Следственного комитета заявили, что Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. В ведомстве добавили, что речь идет о событиях августа 2023 года, когда сенатор попросил посредников организовать ликвидацию московского предпринимателя, к которому у него была личная неприязнь.
О подготовке убийства узнали силовики, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали смертельное нападение. После получения информации, что бизнесмен погиб Савельев передал посреднику деньги в качестве вознаграждения.
По словам жены Савельева, она не связывала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, супруга могли подставить.
«Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», - заявила Ольга.
Также собеседница канала отметила, что семья столкнулась со сложностями еще два года назад, но она не могла предположить, что это связано именно с уголовным делом.
В 2020 году семья сенатора имела в пользовании дом в Великобритании. Его площадь составляла 489 квадратных метров.
Савельева, с которого сняли неприкосновенность, задержали в Совете Федерации прямо на выходе из здания. Его подозревают в подготовке заказного убийства столичного предпринимателя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
По данным источника канала, Ионов в то время работал советником генерального директора фирмы Андрея Андриановского, где у сенатора была своя доля. Занимавший пост советника Ионов попал под уголовное дело за растрату 1,6 миллиона рублей из кассы фирмы.
Андрей Андриановский в комментарии 360.ru не ответил на вопрос о том, был ли у Савельева и Ионова конфликт из-за денег. Но подтвердил, что судебное разбирательство о растрате действительно имело место.
«Спор у компании к этому человеку был и таких судов было очень много, но все это было давно», - заявил Андриановский.
По данным Mash, часть потраченных денег Ионов в итоге вернул. Но сенатор поле приговора денег не получил.
«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Савельев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство отбывающего наказание Ионова. Сообщники сенатора в качестве киллера привлекли сотрудника ФСИН. Но сотрудник ведомства обратился в ФСБ и действовал уже под их контролем.
В результате все закончилось инсценировкой убийства с официальным протоколом смерти Ионова, который передали сенатору. Савельев заплатил обещанную награду. Посредника схватили во время передачи денег исполнителю.
Самого сенатора правоохранители задержали в пятницу, 2 августа на выходе с заседания Совета Федерации. По запросу Генерального прокурора Краснова верхняя палата парламента сняла с подозреваемого неприкосновенность.
«Избрать обвиняемому Сергею Александровичу Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября 2024 года, то есть на срок 2 месяца», - зачитал вердикт судья.
На процессе стало известно, что уголовное дело против Миронова завели еще в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам стать злоупотреблению полномочиями, мошенничеству и превышению полномочий. Общий ущерб оценивается порядка в два миллиона рублей.
Ранее в московский суд поступили материалы по уголовного делу против бывшего главы управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова. Он обвиняется в получении взяток.