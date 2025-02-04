Семилетнего мальчика нашли мертвым в Черняховске. Тело было в воде в пакете с кирпичами









По факту случившегося возбудили дело об убийстве. К поискам школьникам подключились полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. В общей сложности - свыше полутора тысяч человек.

Через сутки Артема обнаружили мертвым. Тело было спрятано в мусорный пакет с кирпичами, рассказал источник Shot. Его выловили из водоема близ дома, где живет семья.

«В субботу был конфликт… То-се», - скомкано говорил мужчина следователю. Отрывок записи допроса появился в официальном Telegram-канале регионального СКР.

В расправе над пасынком подозревают отчима, который все это время изображал бурную деятельность, «искал» мальчика вместе со всеми, а в итоге сам показал следователям, где спрятал труп мальчика.

На убийцу указала мать пропавшего Правду установили очень быстро. После более детального допроса мать все же призналась следователям, что сына убил отчим, рассказал источник Baza.

По ее словам, мужчина часто избивал Артема и его 12-летнюю сестру. И вот во время очередного избиения отчим, как считает женщина, не рассчитал сил. И мальчика не стало.

После этих откровений отчима задержали. Он во всем признался и рассказал, где спрятал тело пасынка.

Исчезновение мальчика в Черняховске Артем (имя изменено, - прим. ред.) пропал 2 февраля. На следующий день о его исчезновении сообщила мать. Правоохранителям она рассказала, что сын якобы ушел из дома и не вернулся.

Перед этим они поссорились, и чтобы приструнить, родители «в шутку» припугнули его детдомом. Телефон перед побегом, по словам женщины, сын оставил дома, но стянул несколько тысяч рублей.

Также в ведомстве заявили, что мать погибшего, по предварительным данным, не принимала участие в преступлении.

Сейчас на месте, где нашли тело Артема, работают следователи и следователи-криминалисты.