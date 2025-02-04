04 февраля 2025, 08:44

Семилетнего мальчика нашли мертвым в Черняховске. Тело было в воде в пакете с кирпичами

Unsplash
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В Черняховске сутки искали пропавшего семилетнего мальчика. О его исчезновении в полицию сообщила мать. Женщина заявила, что он ушел из дома после ссоры. Поисками ребенка занимались более полутора тысяч человек, в том числе его отчим, который, как выяснилось позже, мог забить пасынка до смерти. Тело погибшего нашли в воде в пакете с кирпичами.



По факту случившегося возбудили дело об убийстве. К поискам школьникам подключились полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. В общей сложности - свыше полутора тысяч человек.

Через сутки Артема обнаружили мертвым. Тело было спрятано в мусорный пакет с кирпичами, рассказал источник Shot. Его выловили из водоема близ дома, где живет семья.

«В субботу был конфликт… То-се», - скомкано говорил мужчина следователю. Отрывок записи допроса появился в официальном Telegram-канале регионального СКР.

В расправе над пасынком подозревают отчима, который все это время изображал бурную деятельность, «искал» мальчика вместе со всеми, а в итоге сам показал следователям, где спрятал труп мальчика.

На убийцу указала мать пропавшего Правду установили очень быстро. После более детального допроса мать все же призналась следователям, что сына убил отчим, рассказал источник Baza.

По ее словам, мужчина часто избивал Артема и его 12-летнюю сестру. И вот во время очередного избиения отчим, как считает женщина, не рассчитал сил. И мальчика не стало.

После этих откровений отчима задержали. Он во всем признался и рассказал, где спрятал тело пасынка.

Исчезновение мальчика в Черняховске Артем (имя изменено, - прим. ред.) пропал 2 февраля. На следующий день о его исчезновении сообщила мать. Правоохранителям она рассказала, что сын якобы ушел из дома и не вернулся.

Перед этим они поссорились, и чтобы приструнить, родители «в шутку» припугнули его детдомом. Телефон перед побегом, по словам женщины, сын оставил дома, но стянул несколько тысяч рублей.

Также в ведомстве заявили, что мать погибшего, по предварительным данным, не принимала участие в преступлении.

Сейчас на месте, где нашли тело Артема, работают следователи и следователи-криминалисты.

Убийства Дети
04 февраля 2025, 03:38
Пропавшего в Калининградской области мальчика мог убить отчим
РИА «Новости»
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По подозрению в убийстве мальчика, ранее пропавшего в Калининградской области, заподозрили его отчима. Об этом сообщил СК по региону.

«По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мать ребенка не причастна к убийству ребенка. В СК сообщили, что к месту сокрытия тела мальчика выехала бригада следователей и криминалистов.

Ранее стало известно о розыске пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. О пропаже ребенка сообщила его мать. Предполагали, что накануне исчезновения мальчик после ссоры с родителями вышел из дома и пропал. В поисках участвовали полиция, кинологи и волонтеры.

Убийства Дети Полиция
03 февраля 2025, 16:57
Блиновский попросил привлечь жену к делу о его банкротстве
Global Look Press
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Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский попросил суд привлечь жену Елену к участию в деле о его банкротстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Арбитражный суд Ярославской области.

«Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны», - говорится в определении инстанции.

Суд отложил судебное заседание по 25 февраля 09:00 для рассмотрения этого вопроса. До этого ы инстанции сообщили, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с участием в спецоперации.

В конце января Свердловский суд Москвы постановил продлить арест Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов. Блогер останется под стражей до 2 мая.

Во время одного из судебных заседаний «королева марафонов» полностью признала вину. Она выразила надежду, что ей хватит полученных от продажи недвижимости денег для погашения долга перед Федеральной налоговой службой.

Суд Блогеры Аресты Елена Блиновская
03 февраля 2025, 14:58
Жителя Химок, подозреваемого в двойном убийстве 10-летней давности, будут судить
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Перед судом предстанет житель Химок, подозреваемый в убийстве двух мужчин, совершенном более 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1969 года рождения, обвиняемого в убийстве двух мужчин, совершенном в 2013 году», - заявили в ведомстве.

Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 июля. Следователи выяснили, что подозреваемый был в квартире одной из жертв в Химках вместе со знакомым. Во время конфликта мужчина ударил ножом хозяина квартиры и другого гостя. От полученных повреждений оба скончались.

Преступление 10 лет не могли раскрыть из-за того, что его совершили в неочевидных условиях. Во время изучения архивного дела следователи смогли установить очевидца, который на допросе помог раскрыть личность подозреваемого.

Ранее в Подмосковье раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году. Тогда погибли как минимум четыре жертвы. Злоумышленник нападал на них в темное время суток, насиловал и убивал.

Уголовное дело Убийства Суд Химки Преступления Россия Мужчины
03 февраля 2025, 14:06
Бывший министр транспорта Свердловской области получил 6,5 лет за взятку
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В Екатеринбурге суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области к шести с половиной годам колонии строго режима и оштрафовал на 40 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульг.

В сентябре 2023 года бывший министр получил взятку в размере четырех миллионов рублей от представителя строительной компании. Взятка предназначалась за заключение выгодных контрактов на обслуживание дорог и искусственных сооружений в регионе.

В суде прокурор требовал для обвиняемого девять лет тюрьмы и конфискацию имущества. Но судья вынес более мягкий приговор. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, с лишением государственной награды», - отметили в ведомстве.

Ранее из-за нарушений с должности сняли министра транспорта Саратовской области Алексея Петаева. Петаев постоянно нарушал сроки сдачи отчетов в финансовые организации. Из-за этого возникали задержки в оплате работ подрядчикам, которые реконструировали трамвайные маршруты в Саратове.

Дороги Екатеринбург Свердловская область

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