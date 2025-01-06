06 января 2025, 15:49

Семьи осквернителей Вечного огня в Красном Селе депортируют из России

Пресс-служба МВД
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Суд постановил выдворить из России обе семьи детей, которые потушили снегом Вечный огонь в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила личности трех подростков, забросавших мемориал снежками. Их родители находились в России нелегально.

«В связи с этим, сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России», - отметили в пресс-службе.

Суд удовлетворил ходатайство МВД: родителей нарушителей поместили в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а детей - в специализированные учреждения.

Ранее в Клину задержали трех местных жителей, которые оторвали и сожгли прикрепленный комплексу «Вечный огонь» венок. По информации «Газета.ru» , акт вандализма попал на камеру, злоумышленников задержали.

Санкт-Петербург Ленинградская область Россия Вандализм
06 января 2025, 08:15
Началась конфискация имущества бывшего российского министра
РИА «Новости»
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Судебные приставы начали изымать имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщил ТАСС.

Бывшего министра осудили на 12 лет строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Преображенский суд Москвы также назначил Абызову штраф 80 миллионов рублей.

Общая сумма подлежащего конфискации имущества составляет примерно 23,5 миллиарда рублей. Приставы также изымут исполнительские сборы и долг в размере 2,4 миллиарда рублей.

В отношении Абызова за период с 2020 года по конец 2024 года открыли семь исполнительных производств, а общая задолженность бывшего министра составляет почти 28 миллиардов рублей.

Ранее приставы начали конфисковывать имущество у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Они изъяли у него наручные часы разных брендов на 9,6 миллиона рублей.

Долги Суд Преступления
05 января 2025, 17:54
Житель Ленобласти зарезал жену во время ссоры
РИА «Новости»
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Житель Ленинградской области после ссоры с супругой пырнул ее ножом в спину. От полученного ранения женщина умерла, сообщило издание Neva.Today.

По его информации, 4 января в одном из домов на Школьной улице 66-летний россиянин и его 70-летняя жена распивали алкоголь и поссорились. Во время конфликта мужчина зарезал свою супругу.

Его задержали и отправили под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

О том, что произошло убийство, полиции рассказал зять погибшей. Именно он нашел тело родственницы в квартире.

В Санкт-Петербурге пьяный 17-летний школьник убил своего отца. Подросток пришел домой посреди ночи и стал требовать ключи от машины. После отказа он на глазах бабушки и матери ударил отца ножом в сердце. От ранения мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подростка. После проверки следователи могут возбудить против него уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область
05 января 2025, 15:30
Появилось видео задержания поджигателей поездов в Подмосковье
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Сотрудники транспортной полиции Москвы задержали злоумышленников, поджигающих поезда в Лобне и Дмитрове. Кадры оперативных мероприятий появились в распоряжении у 360.ru.

Подозреваемыми оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Они признались, что действовали по указанию неустановленного куратора, которое получили в мессенджере. Их мотивом было денежное вознаграждение, заказчик обещал выплатить 150 тысяч рублей.

Ночью молодые люди с помощью спичек и горюче-смазочных материалов сначала подожгли один поезд. Увидев, что пожар самоликвидировался, они решились на вторую попытку поджога, но уже другого электропоезда и в другом месте.

Следователи завели уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых арестовали. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Екатеринбурге четырех подростков арестовали за подготовку теракта. Они собирались устроить взрыв в центре города с помощью самодельного взрывного устройства.

Задержания Видео Поезда
05 января 2025, 15:06
Арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков проверят психиатры
Пресс-служба Следственного комитета
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В Екатеринбурге арестовали подростков, готовивших террористический акт с самодельным взрывным устройством. Им проведут психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Четырех несовершеннолетних подозреваемых, которые собирались устроить взрыв в центре города, задержали накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Двум из них 5 января предъявили обвинение еще в одном преступлении - теракте, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года подростки подожгли служебный автомобиль, принадлежащий Главному управлению МВД по Свердловской области. Целью преступления были устрашение населения и дестабилизация органов власти. Оба уголовных дела объединили в одно производство.

«С учетом установленных обстоятельств в ходе расследования планируется провести в отношении обвиняемых судебную психиатрическую экспертизу», - рассказали в СК России.

Ранее стало известно, что задержанным на момент совершения преступлений было 16-17 лет. Они разделяли идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Уголовное дело Преступления Взрывы Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России

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