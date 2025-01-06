Семьи осквернителей Вечного огня в Красном Селе депортируют из России

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Полиция установила личности трех подростков, забросавших мемориал снежками. Их родители находились в России нелегально.

«В связи с этим, сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России», - отметили в пресс-службе.

Суд удовлетворил ходатайство МВД: родителей нарушителей поместили в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а детей - в специализированные учреждения.

Ранее в Клину задержали трех местных жителей, которые оторвали и сожгли прикрепленный комплексу «Вечный огонь» венок. По информации «Газета.ru» , акт вандализма попал на камеру, злоумышленников задержали.