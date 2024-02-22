22 февраля 2024, 12:23

Семейную пару из Москвы обвинили в убийстве родственника из-за миллиона рублей

РИА «Новости»
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В Москве будут судить мужчину и женщину по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились с родственником из-за денег, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что семейная пара предложила отцу мужчины отметить вместе Новый год, убедив его остаться дома. Супруги также пообещали ему подарить на праздник путевку на отдых.

В ночь на 1 января 2023 в квартире дома на улице Говорова подозреваемые дождались, когда потерпевший выпьет алкоголь и потеряет бдительность. После этого мужчина напал на него сзади и начал душить, а женщина держала свекра. Затем она дала мужу пояс от своего халата, чтобы тот продолжил удушение отца.

Далее сын добил жертву бытовым предметом. Тело спрятали в поддон дивана, а рядом для маскировки запаха положили ароматизаторы и оставили открытым окно в квартире.

Супруги украли паспорт, личные вещи и банковскую карту родственника, на которой лежали 1 355 000 рублей.

На протяжении длительного времени пара переписывалась с близкими пострадавшего от его имени в соцсетях. Злоумышленники даже присылали фотографии с отдыха, чтобы убедить родственников в том, что мужчина находится на курорте.

В итоге правоохранители раскрыли преступление и собрали все доказательства для суда над семейной парой.

Ранее в Москве задержали иностранца за убийство , совершенное в 2009 году. По данным следствия, он повздорил со своим знакомым у дома на улице Яблочкова и ударил девять раз его колющим предметом.

Убийства Суд Москва
22 февраля 2024, 11:58
«Наш маскот и работник». Похищение сиба-ину из антикафе в Петербурге попало на видео
Телеканал «360»
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Неизвестный мужчина украл собаку породы сиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга. Представитель заведения рассказал «360» о деталях похищения.

Пса по кличке Франц украли из антикафе «Фронтир» днем 21 февраля. Судя по видеозаписи похищения, питомец сидел возле входа. Камера наблюдения сняла, как мужчина общается с псом, сидя на корточках, и пару раз слегка ударяет его по морде. Услышав, что кто-то приближается, похититель схватил собаку на руки и выбежал на улицу. Со слов сотрудников, мужчина был пьян.

«Это собака антикафе - наш маскот и работник. Собака породы сиба-ину. Человек первый раз пришел с улицы и задержался на пороге буквально на минуту, чтобы утащить у нас собаку», - рассказал представитель «Фронтира».

Франца нашли в течение нескольких минут после похищения - пес находился на улице в окрестностях антикафе. По мнению работников, мужчина просто оставил собаку, видя, что ее ищут.

«С собакой все в порядке, чувствует себя хорошо», - отметил сотрудник заведения.

По его словам, в день похищения представители антикафе не успели обратиться в полицию, но планируют написать заявление сегодня. На странице во «ВКонтакте» администрация заведения попросила помочь с любой информацией о похитителе.

Ранее в Москве мужчина вломился в квартиру к соседям, избил и украл собаку. Похититель признался оперативникам, что его разозлил лай животного.

Санкт-Петербург Собаки Животные
22 февраля 2024, 08:27
Умер отсидевший 15 лет уралмашевский киллер Игорь Сычев
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге от последствий инсульта, осложненного сахарным диабетом, умер Игорь Сычев, известный как киллер группировки «Уралмаш» и владелец издательского дома. Об этом сообщил Ura.ru.

Бизнесмена в тяжелом состоянии привезли в горбольницу № 40 в январе. Мужчина перенес инсульт, ситуацию осложнял сахарный диабет. Он умер 21 февраля.

Игоря Сычева в 2001 году приговорили к 15 годам тюрьмы. Его называли киллером ОПС «Уралмаш» , причастной к 30 убийствам и трем терактам. Мужчина отбывал наказание в ИК-54 Новой Ляли, затем перевелся в колонию-поселение.

После освобождения он занялся бизнесом. Сначала Игорь Сычев завладел компанией «Континенталь-Линк», которая обеспечивала Урал пейджинговой связью, затем - овощебазой «Урожай». В 2013 году мужчина приобрел «Издательский дом 1905», который, в том числе, выпускал интернет-газету «Вечерние ведомости». Некоторое время бизнесмен владел франшизой «Московский комсомолец-Урал».

В 2021 году умер другой участник группировки - Менир Фахртдинов , известный по прозвищу Миша Черт. Он страдал от хронических болезней и зависимостей.

Тюрьмы Екатеринбург
22 февраля 2024, 00:38
Дело завели на жителя Новороссийска после его попытки задушить фельдшера скорой
РИА «Новости»
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В отношении жителя Новороссийска, который душил фельдшера скорой помощи и сломал ему палец, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 17 феврали прохожие заметили на улице пьяного человека и вызвали бригаду медиков. Скорая прибыла на место и оказала необходимые реанимационные мероприятия. Нетрезвый житель оказался недоволен медпомощью.

«Демонстрируя свое неуважение к фельдшеру бригады скорой медицинской помощи, схватил последнего за горло, а также в ходе возникшего конфликта причинил телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего и примут меры для сбора доказательной базы. К ответственности привлекут ранее судимого жителя Новороссийска.

Ранее в Западном округе Москвы неадекватный местный житель бросил гранату в медработников , которые приехали на вызов к его матери. Дебошира забрали сотрудники полиции.

Уголовное дело Скорая помощь Преступления Краснодарский край
22 февраля 2024, 00:17
Звезду «Дома-2» отправят за решетку на 1,5 года
Pxhere
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Участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к тюремному заключению на 1,5 года. Об этом сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем Telegram-канале.

Приговор вынес Пятигорский городской суд. Он признал Гобозова виновным по статье Уголовного кодекса.

«Назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказал юрист.

Он добавил, что сторона защиты считает такой приговор несправедливым. В скором времени адвокат обжалует решение инстанции. По данным СМИ, участника «Дома-2» осудили по статье «Разбой». Его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей группировки вымогателей.

В январе стало известно, что срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия - Тихомирова). Она избила незнакомую девушку на остановке.

Суд Адвокаты Тюрьмы Приговоры Шоу Дом-2

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