Семерых дагестанских энергетиков задержали за кражу электричества

Источник в филиале «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» рассказал агентству, что большая часть задержанных работала контролерами.

«Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия», - отметил он.

Также источник добавил, что следствие ведется также в отношении потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе задержанных сотрудников.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в регионе майнинг криптовалют , чтобы урегулировать ситуацию в электросетевом комплексе.

По его словам, в республике за последние три года стали потреблять в три раза больше электроэнергии. В результате из-за этого фиксируется износ электросетей, а также страдает качество и надежность электроснабжения. Меликов призвал снять ограничения, когда ситуация с энергетикой в Дагестане нормализуется.