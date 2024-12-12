12 декабря 2024, 08:42

Семерых дагестанских энергетиков задержали за кражу электричества

РИА «Новости»
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Семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержали по подозрению в краже электроэнергии в особо крупных размерах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник в филиале «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» рассказал агентству, что большая часть задержанных работала контролерами.

«Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия», - отметил он.

Также источник добавил, что следствие ведется также в отношении потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе задержанных сотрудников.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в регионе майнинг криптовалют , чтобы урегулировать ситуацию в электросетевом комплексе.

По его словам, в республике за последние три года стали потреблять в три раза больше электроэнергии. В результате из-за этого фиксируется износ электросетей, а также страдает качество и надежность электроснабжения. Меликов призвал снять ограничения, когда ситуация с энергетикой в Дагестане нормализуется.

Дагестан Электричество Кражи
12 декабря 2024, 07:55
В Одинцове начали проверку из-за роликов с нападениями подростков на прохожих
РИА «Новости»
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Жители Одинцова пожаловались на компанию подростков, кошмарящих сверстников. Продолжается все это, по их словам, уже довольно давно. Кроме того, на счету молодых людей несколько нападений на прохожих. Теперь в ситуации начала разбираться полиция, сообщили в региональном главке МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация на которой группа несовершеннолетних пристает к прохожим и нападает на сверстников», - пояснили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и личности нападавших, их действиям дадут правовую оценку.

Ранее информация о банде подростков появилась в Telegram-канале «Вести Одинцово». По его информации, в этой группировке есть лидер. Ему 16 лет. Именно он и создал эту банду «малолетних бандитов».

«На протяжении длительного времени они нападают на прохожих людей, издеваются над сверстниками и угрожают им. На своем канале пропагандируют легкие наркотики», - подчеркнули авторы сообщения.

Дагестан Электричество Кражи
11 декабря 2024, 20:03
В Краснодаре вынесли приговор подростку, изрезавшему сверстника ножом
Pxhere
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Прикубанский районный суд вынес приговор подростку, который напал на сверстника с ножом в школе Краснодара. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Заседание прошло в закрытом режиме. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Подростку нельзя выходить из дома с 21:00 до 08:00, покидать Краснодарский край, общаться с проходящими по делу лицами, посещать школу, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом и находиться в местах массового скопления людей.

«По первому требованию следователя и суда он обязан явиться по вызову», - добавили в пресс-службе.

При нарушении ограничений меру пресечения могут заменить на более строгую.

Ранее следователи запросили в качестве наказания отправить школьника под стражу. Криминалисты провели обыски в школе и изъяли необходимые документы.

Суд Краснодар Приговоры
11 декабря 2024, 15:33
Екатеринбуржец вбил гвозди в молодого соперника из-за ревности
Freepik
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Екатеринбуржец вбил гвозди в грудь и голову мужчины, с которым поругался из-за ревности. Об этом сообщили сайту Ura.ru в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД.

По данным правоохранителей, причиной для жестокой расправы стала ревность. Обоим кавалерам понравилась одна дама.

Как отметил помощник руководителя регионального Следкома Максим Чалков, 52-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился с 29-летним соперником. Во время конфликта он выстрелил в него из пневматического строительного пистолета.

«Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего», - заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому предъявили обвинения, свою вину мужчина частично признал.

Ранее житель Москвы ночью убил нового бойфренда своей бывшей жены. Он подкараулил соперника и набросился на него с ножом-катаной.

Уголовное дело Убийства Преступления Екатеринбург
11 декабря 2024, 11:55
Сиделка в Москве украла у 100-летнего пенсионера дорогие монеты и награды
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Сиделка украла у 100-летнего москвича дорогостоящие монеты и награды. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 35-летняя злоумышленница устроилась круглосуточной сиделкой к пенсионеру в квартиру на улице Новый Арбат. Вместе со своим знакомым она украла у дедушки коллекцию монет и его награды, общей стоимостью 300 тысяч рублей. Она отнесла их знакомым перекупщикам, а потом уволилась.

Через некоторое время родственники пенсионера узнали о пропаже и обратились в полицию. Правоохранители нашли подозреваемую и задержали. Также установили личность перекупщика и забрали у него часть краденного. Имущество вернут владельцу.

Против сиделки возбудили уголовное дело и арестовали. Скупщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Сиделку 85-летнего пенсионера задержали за кражу 273 тысячи рублей у подопечного.

Уголовное дело Пенсионеры Кражи Полиция

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