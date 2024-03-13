13 марта 2024, 23:41

«Съел земляка». В Саратовской области арестовали людоеда

РИА «Новости»
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В Саратовской области задержали находящегося в федеральном розыске каннибала, который 10 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.

Уроженец города Вольска Алексей Горуленко избил до смерти мужчину, а потом расчленил его тело и съел в 2012 году. Суд в Якутии приговорил каннибала к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, но на заседание суда тот не явился. Горуленко объявили в федеральный розыск. Он скрывался в течение 10 лет.

«На протяжении этого времени он регулярно менял регион проживания, вел уединенный образ жизни, скрываясь на рыболовецких станах, заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России», - уточнило ведомство.

Сотрудники регионального УФСИН задержали каннибала, когда он решил навестить родственника. Сейчас каннибал находится в СИЗО.

Как сообщил «Московский комсомолец» , Горуленко убил и съел своего земляка, чтобы не умереть с голоду, когда они потерялись в тайге, где пытались намыть золото.

Ранее жителя Ижевска приговорили к девяти годам колонии за убийство нечистоплотного соседа.

Еда Саратов Убийства ФСИН Аресты Полиция
13 марта 2024, 17:37
«Не сплю ночами». Девушка-таксистка из Подмосковья заявила о страхе за свою семью
РИА «Новости»
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Пережившая нападение мужчины в Подмосковье глухонемая девушка-таксистка Виктория рассказала «360», что до сих пор испытывает сильный стресс. Она призналась, что переживает за безопасность своих близких.

«Я боюсь за свою семью, за своих детей, за свой дом. До сих пор сильный стресс, не сплю ночами. Иногда звоню своей маме. Нападавший со мной не связывался», - поделилась она.

Виктория боится, что человек, который ее избил, может попросить кого-то из своих знакомых следить за ней и ее родными.

Нападение произошло в Дмитрове 8 марта. Мужчина, который ехал в качестве пассажира в автомобиле своей дочери, посчитал, что сидевшая за рулем такси Виктория должна была уступить дорогу.

Он вышел из машины, подошел к автомобилю женщины, разбил стекло и ударил глухонемую девушку.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело Дети Семья Дороги Машины
13 марта 2024, 12:58
Тело новорожденного нашли в частном доме в Новосибирской области
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения тела младенца в частном доме в Болотнинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, местная жительница родила дома ребенка, но не обратилась в медицинское учреждение. Болотнинский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по данному обстоятельству.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину смерти ребенка.

Прокуратура по Новосибирской области уточнила, что тело новорожденного нашли 11 марта, оно находилось в подвале дома. Женщина является многодетной матерью.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики района и представителей служб, которые работали с семьей.

В феврале в Воронеже девушка-подросток родила сына и выбросила его в окно.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
13 марта 2024, 12:19
Отвергнутого ухажера арестовали за нападение с ножом в метро Москвы
РИА «Новости»
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В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство попутчицы в метро. Она не ответила на ухаживания, и он набросился на женщину с ножом, сообщила прокуратура Москвы.

По версии следствия, 23-летний москвич встретил в метро знакомую и спустился за ней на станцию метро «Площадь Революции». Она в очередной раз не ответила на его ухаживания, и тогда мужчина достал нож, несколько раз ранил ее голову, шею и правую руку.

Другие пассажиры бросились женщине на помощь и схватили отвергнутого ухажера. Прокурор Московского метрополитена изъял дело из органа дознания и передал следователям. Мужчине предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство», после чего арестовали.

Житель Санкт-Петербурга выследил девушку и увез на машине, угрожая молотком. Она сбежала и обратилась в полицию. Похитителя задержали.

Уголовное дело Метро Москва
13 марта 2024, 12:09
Полиция в Ленобласти накрыла крупную нарколабораторию
РИА «Новости»
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Полиция задержала трех жителей Ленобласти, которые подозреваются в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

У задержанных изъяли 19 килограммов неизвестного порошка, в том числе 6,5 килограмма мефедрона. Оказалось, что цех по производству наркотиков находился в поселке Глажево. В помещении нашли прекурсоры для создания запрещенных веществ и оборудование.

В числе подозреваемых была 27-летняя жительница Киришей. У нее дома хранилось почти 400 граммов синтетического гашиша, весы и упаковка для фасовки наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по статье о покушении на производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее в Ленобласти судимый мужчина разбил плантацию , на которой выращивал содержащие наркотические вещества растения.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ Россия

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