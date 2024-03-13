«Съел земляка». В Саратовской области арестовали людоеда

Уроженец города Вольска Алексей Горуленко избил до смерти мужчину, а потом расчленил его тело и съел в 2012 году. Суд в Якутии приговорил каннибала к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, но на заседание суда тот не явился. Горуленко объявили в федеральный розыск. Он скрывался в течение 10 лет.

«На протяжении этого времени он регулярно менял регион проживания, вел уединенный образ жизни, скрываясь на рыболовецких станах, заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России», - уточнило ведомство.

Сотрудники регионального УФСИН задержали каннибала, когда он решил навестить родственника. Сейчас каннибал находится в СИЗО.

Как сообщил «Московский комсомолец» , Горуленко убил и съел своего земляка, чтобы не умереть с голоду, когда они потерялись в тайге, где пытались намыть золото.

Ранее жителя Ижевска приговорили к девяти годам колонии за убийство нечистоплотного соседа.