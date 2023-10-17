Съехавший с дороги в Подмосковье водитель нашел в кустах тело мужчины в одних трусах

Читайте нас в:

В минувшее воскресенье, 15 октября, водитель остановился, чтобы справить нужду, в районе трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкино. Он вышел на обочину и заметил тело в кустах. Труп лежал в трусах, рядом с ним обнаружили штаны.

«Первичный осмотр показал, что на голове погибшего было пять ран, три из них были в области шеи и напоминали колото-резаные ранения», - рассказал собеседник издания.

Кого именно водитель обнаружил, пока неизвестно - личность погибшего не установили. Предварительно известно, что к моменту обнаружения мужчина был мертв уже 12 часов. Возбуждено уголовное дело.

В Новой Москве в понедельник, 16 октября, обнаружили тело женщины , на котором в области шеи было ножевое ранение. Труп нашли около СНТ Коммунарка-1.