Сдавшего квартиру напавшим на Crocus City Hall боевикам арестовали

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Об арестованном известно, что ему 32 года. Касимов - уроженец Киргизии, но имеет российское гражданство, женат, воспитывает троих детей. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и держит свое кафе. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

Telegram-канал Baza уточнил, что квартиру у Касимова снимал участник нападения на Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни , который якобы считается предполагаемым лидером группировки.

Алишер Касимов стал восьмым фигурантом уголовного дела о теракте в Crocus City Hall, которого отправили под стражу, и вторым россиянином.

В минувший понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. У него также есть российский паспорт.

Вместе с ним арестовали его брата Аминчона и отца Исроила Исломова.

Он пояснил, что опубликовал объявление о сдаче квартиры и с ним связались потенциальные арендаторы.

«Я не знал, что они планируют терроризм. Мне через „Авито“ написали, где я написал, что хочу сдавать квартиру», - заявил Касимов.

Но его объяснения не сработали, и ходатайство следователей об аресте задержанного удовлетворили.

«Избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», - огласила решение судья.