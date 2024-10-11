11 октября 2024, 20:16

Счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены подпали под арест

РИА «Новости»
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Принадлежащие бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге, а также связанным с бывшим главой города компаниям счета подпали под арест. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, рассматривающий уголовное дело экс-градоначальника, сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Ходатайство об аресте денежных средств подали следователи, занимающиеся делом Копайгородского.

«Удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге», - указали в инстанции.

Бывшего мэра Сочи задержали в Луганске в конце сентября в рамках возбужденного уголовного дела о присвоении или растрате.

Представляющие его интересы адвокаты заявили, что обвинение посчитало присвоением передачу двух участков городской земли организации «Дети Донбасса».

В ходе избрания меры пресечения Копайгородский попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. Но вместо этого бывший мэр оказался в СИЗО. Адвокаты подали апелляцию для обжалования этого решения.

Уголовное дело Суд Сочи Аресты Деньги Москва
11 октября 2024, 20:33
Обвиняемый в нападении на полицейского американец остался в СИЗО
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Мещанский суд принял решение продлить срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа продлен на срок один месяц, до 14 ноября 2024 года», - отметили в суде.

Решение приняли по ходатайству следователя о продлении американцу меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления о приезде в Россию за политическим убежищем.

В августе иностранца задержали в Москве за мелкое хулиганство и насилие против представителя власти. Он ударил полицейского на требование предъявить документы. В отделе полиции Татер стал бить по стеклу и ругаться матом.

В ходе судебного заседания в сентябре американец заявил, что отказывается от гражданства США.

США Суд СИЗО Аресты Полиция Москва
11 октября 2024, 20:25
Сотрудницу кадетского корпуса Следкома арестовали за участие в «Артподготовке»
РИА «Новости»
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В Москве суд арестовал сотрудницу кадетского корпуса СКР имени Александра Невского и ведущего специалиста структурного подразделения РЖД по подозрению в участии в террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщил «Коммерсант».

Правоохранители задержали женщину по делу, возбужденному по части второй статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации». Вплоть до задержания она работала посудомойщицей в кадетском корпусе.

Следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и в случае вменяемости подозреваемой направят дело в прокуратуру, а затем - во 2-й Западный окружной военный суд.

Другой предполагаемый активист «Артподготовки»* работал в РЖД. Он, как и сотрудница структуры СКР, отрицает свою вину.

По информации «Коммерсанта», имена соратников назвал другой задержанный ранее активист. Суд отказался переводить подозреваемых под домашний арест и оставил под стражей до 25 декабря.

В Москве осудили участника другой террористической организации - «Легион Свобода России» **. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

*Признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в России.

**Признан террористической организацией, запрещен в России.

РЖД Терроризм Аресты Следственный комитет России Иноагенты
11 октября 2024, 19:57
Саратовский вуз поймали на откатах за набор иностранных студентов
РИА «Новости»
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Сотрудников Саратовского госуниверситета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова обвинили в неправомерном наборе 600 иностранных студентов, поступивших на платное обучение в период с 2016 по 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что руководство вуза заключило договор с частной фирмой за прием иностранцев на программы высшего и среднего профессионального образования. За каждого студента компания получала 15% от стоимости обучения. За восемь лет такой работы университет перечислил 7,3 миллиона рублей.

После передачи материалов проверки следователям они возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

В конце августа в Москве задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Причиной стала его деятельность по организации фиктивных браков нигерийцев с россиянами. Жители африканской страны платили за замужество и женитьбу от 60 до 150 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело об организации незаконной миграции.

Саратов Уголовное дело Вузы Прокуратура РФ Студенты
11 октября 2024, 16:41
Появились кадры задержания подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию
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Задержание уроженцев Дагестана, Чечни и Ставропольского края, подозреваемых в участии в нападении на бойцов Псковской дивизии в 2000 году в составе банды боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, попало на видео. Кадры оперативной работы ФСБ показала пресс-служба ведомства.

Силовики отметили, что в ходе расследования при взаимодействии с СОБР Росгвардии и МВД установили личности и задержали подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.

Фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинения в вооруженном мятеже , посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов и участии в банде. Суд отправил задержанных под стражу.

Банда Хаттаба и Басаева в конце февраля 2000 года напала на военных Псковской дивизии ВДВ рядом с селом Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения, напомнил RT.

Задержания Дагестан Чечня ФСБ Видео Росгвардия Боевики ВДВ

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