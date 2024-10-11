Счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены подпали под арест

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Мещанский суд принял решение продлить срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа продлен на срок один месяц, до 14 ноября 2024 года», - отметили в суде.

Решение приняли по ходатайству следователя о продлении американцу меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления о приезде в Россию за политическим убежищем.

В августе иностранца задержали в Москве за мелкое хулиганство и насилие против представителя власти. Он ударил полицейского на требование предъявить документы. В отделе полиции Татер стал бить по стеклу и ругаться матом.

В ходе судебного заседания в сентябре американец заявил, что отказывается от гражданства США.