СБУ пыталась привлечь рецидивистов для взрыва порта в Мурманской области

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Через это место идет транзит российского угля в Европу и Африку. Однако планы украинской стороны провалились, поскольку правоохранительные органы узнали о готовящейся диверсии.

Жительница Кандалакши сообщила, что получила в Сети сообщение с предложением заработать. Для этого женщине нужно было взорвать морской порт. Она выяснила все подробности плана преступников, а потом обратилась в полицию.

Стражи порядка отследили IP, с которого отправляли текст, он оказался итальянским. Скорее всего, для открытия соцсетей использовался VPN.

Порт, на котором хотели устроить диверсию, занимается перевалкой добытого в Кемеровской области угля. Грузооборот там составляет примерно два миллиона тонн в год.

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