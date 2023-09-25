СБУ пыталась привлечь рецидивистов для взрыва порта в Мурманской области
Служба безопасности Украины (СБУ) хотела взять на работу рецидивистов, чтобы они взорвали крупный морской порт в Мурманской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Через это место идет транзит российского угля в Европу и Африку. Однако планы украинской стороны провалились, поскольку правоохранительные органы узнали о готовящейся диверсии.
Жительница Кандалакши сообщила, что получила в Сети сообщение с предложением заработать. Для этого женщине нужно было взорвать морской порт. Она выяснила все подробности плана преступников, а потом обратилась в полицию.
Стражи порядка отследили IP, с которого отправляли текст, он оказался итальянским. Скорее всего, для открытия соцсетей использовался VPN.
Порт, на котором хотели устроить диверсию, занимается перевалкой добытого в Кемеровской области угля. Грузооборот там составляет примерно два миллиона тонн в год.
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