СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ

23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

Убийства
«Криминальный курьер» получил три года колонии за обман пенсионерки в Москве
23 октября 2023, 18:18
РИА «Новости»
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Суд в Москве приговорил 30-летнего мужчину к трем годам колонии за мошенничество в крупном размере, совершенное вместе с сообщниками. Злоумышленник выступил в роли «криминального курьера». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина совместно с другими лицами в марте 2023 года похитил деньги у москвички. Представившись участковым уполномоченным полиции, его соучастник связался с пенсионеркой и сообщил ей, что она должна помочь правоохранительным органам в задержании преступников. Для этого ей нужно было оставить 500 тысяч рублей наличными в почтовом ящике, который находился в подъезде многоквартирного дома. Это якобы могло помочь задержать преступников с поличным.

Обманутая женщина подготовила деньги и оставила их в указанном месте. Оставленные деньги забрал «криминальный курьер» - тридцатилетний подсудимый. Затем он перевел похищенные деньги на счета, указанные его сообщниками.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима в течение трех лет.

Ранее россиян предупредили о возвращении позабытой уловки мошенников в магазинах.

Прокуратура РФ Москва 2023
Приговор осужденного за госизмену главу Group-IB Сачкова признали законным
23 октября 2023, 17:29
РИА «Новости»
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Приговор в 14 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова признали законным и оставили в силе. Об этом со ссылкой на Первый апелляционный суд общей юрисдикции сообщил ТАСС.

Илью Сачкова арестовали в 2011 году. По версии следствия, его компания передала секретные сведения представителям иностранной разведки в сфере кибербезопасности.

СМИ со ссылкой на источники связывали уголовное преследование основателя Group-IB с делом бывшего начальника оперативного Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованного в конце 2016 года и осужденного на 22 года колонии.

Считалось, что он передал американским спецслужбам данные хакеров, стоящих за взломом серверов Демократической партии США перед выборами. Россия свою причастность к организации этих кибератак отрицала.

В ведомстве добавили, что с апелляцией об изменении приговора в суд обратились адвокаты осужденного. Но после рассмотрения решение первой инстанции оставили в силе, а жалобу защиты без удовлетворения.

Приговор Илье Сачкову в виде 14 лет колонии строгого режима вынес в конце июля 2023 года Московский городской суд. Кроме лишения свободы предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Представлявший интересы основателя компании Group-IB адвокат Сергей Афанасьев пообещал обжаловать это решение.

Суд
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023

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