Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок

В ведомстве подчеркнули, что суд признал фигуранта дела виновным. После истечения условного наказания водитель останется под испытательным сроком до истечении трех лет. Также ему запретили садиться за руль на два с половиной года.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Прибывшие на место медики диагностировали у 79-летнего деятеля культуры множественные переломы и травмы.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы сохранить его жизнь.

О смерти поэта и публициста стало известно 14 января. Спустя три дня его похоронили на Малаховском кладбище в городском округе Люберцы.