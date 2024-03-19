Сбившему Рубинштейна мужчине вручили обвинительное заключение

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Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Обвинительное заключение вручено прокурором обвиняемому», - отметили в ведомстве.

Днем 8 января 2024 года водитель не уступил Рубинштейну дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Там он через некоторое время скончался от полученных травм.

Рубинштейна проводили в последний путь в Москве 17 марта. Траурная церемония прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке.

Проститься с литератором пришло большое количество людей. По видеосвязи выступили друзья поэта, которые не смогли приехать, писали «Известия».