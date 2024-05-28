28 мая 2024, 17:31

Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу

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Суд взял под стражу жителя Подмосковья, который переехал на иномарке сожительницу, решившую его бросить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина пробудет под арестом до 26 июля. Суд учел позицию Рузской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 мая на Минском шоссе. Перед этим возлюбленные поругались, и женщина решила разорвать отношения. После разговора с ним она вышла из машины. Чтобы отомстить, сожитель сбил ее и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. Пострадавшая умерла в реанимации на следующий день.

Рузская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и «дальнейшее жизнеустройство» двух несовершеннолетних детей пары. Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления
28 мая 2024, 15:47
Обвиняемым в жестоком убийстве 27-летней давности вынесли приговор
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Обвиняемым в жестоком убийстве девушки в 1997 году вынесли приговор. Двум фигурантам дела назначили 20 и 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Изнасилование и убийство женщины произошло 27 лет назад в столичном районе Перово. Летом 1997 года тогда еще 18-летние фигуранты заманили на чердак незнакомую девушку. Там они надругались над ней, после чего ударили ее разбитой бутылкой. Потерпевшая скончалась.

В 1997 году преступление раскрыть не удалось. Сейчас это получилось сделать с помощью современных криминалистических методов. Фигуранты выслушали приговор 28 мая 2024 года.

«Они признаны виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженном с изнасилованием», - сообщили в прокуратуре.

В 2023 году жителя Московской области арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве , совершенных в 1995 году. Фигурант и трое его приятелей надругались над жертвой и задушили ее.

Убийства Преступления Приговоры Изнасилования Москва
28 мая 2024, 14:17
«Елена погасить ничего не может». Адвокат прокомментировала дело против Блиновской
РИА «Новости»
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В российский бюджет зачислили около 140 миллионов рублей, изъятых ранее у блогера Елены Блиновской. Об этом 360.ru сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Елена погасить ничего не может - она под стражей. Удовлетворено ходатайство о зачислении в бюджет изъятых денежных средств, поэтому получается примерно 140 миллионов рублей», - пояснила правозащитница.

Сальникова добавила, что рассчитывала на смягчение приговора. На заседании Блиновская выразила надежду, что суд согласится отправиться ее под домашний арест.

Она попросила суд о пересмотре меры пресечения , чтобы вернуться к своим четырем детям. Автору «Марафона желаний» за четыре месяца удалось всего лишь раз поговорить с ними в течение 15 минут.

Суд Налоги Приговоры Задержание блогера Елены Блиновской
28 мая 2024, 11:19
Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест
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Защита обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», - указали в суде.

Мартиросяна арестовали 14 мая. Он проходит по делу обвиняемым в даче особо крупной взятки. По этой статье бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА «Новости» , фигурант дела - владелец двух отелей, столовой и продуктового магазина в Краснодаре.

Самого главного кадровика Минобороны Кузнецова также арестовали. У генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей. По данным следствия, Кузнецов в период с 2021 по 2023 год получил взятку от представителей коммерческих структур.

Уголовное дело Суд Москва
28 мая 2024, 11:12
Звезда «Пацанок» ударами молотка отправила соседа в больницу
РИА «Новости»
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В Петербурге участница проекта «Пацанки» Александра Петрова, вооружившись молотком, напала на соседа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях несколько пьяных мужчин отдыхали и шумели на лавочке около подъезда жилого дома, расположенного на улице Народного Ополчения.

Петрова, высунувшись из окна, просила соседей вести себя потише. Однако в ответ она получила угрозы и оскорбления.

После этого разъяренная участница шоу схватила молоток и выбежала к подъезду. Там она начала избивать шумного соседа и требовать, чтобы он ушел. Девушка била мужчину молотком и ногами по лицу, груди и спине.

В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Он обратился в полицию, началась проверка.

Еще одна экс-участница шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихомирова осенью 2022 года избила незнакомую девушку в Москве. За это суд приговорил ее к году и трем месяцам ограничения свободы.

Избиения Телевидение Москва Шоу-бизнес

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