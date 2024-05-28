Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу

Обвиняемым в жестоком убийстве девушки в 1997 году вынесли приговор. Двум фигурантам дела назначили 20 и 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Изнасилование и убийство женщины произошло 27 лет назад в столичном районе Перово. Летом 1997 года тогда еще 18-летние фигуранты заманили на чердак незнакомую девушку. Там они надругались над ней, после чего ударили ее разбитой бутылкой. Потерпевшая скончалась.

В 1997 году преступление раскрыть не удалось. Сейчас это получилось сделать с помощью современных криминалистических методов. Фигуранты выслушали приговор 28 мая 2024 года.

«Они признаны виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженном с изнасилованием», - сообщили в прокуратуре.

В 2023 году жителя Московской области арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве , совершенных в 1995 году. Фигурант и трое его приятелей надругались над жертвой и задушили ее.