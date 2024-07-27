27 июля 2024, 05:24

Сбившего пятерых пешеходов водителя автобуса освободили в зале суда в Петербурге

РИА «Новости»
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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю автобуса Норкуле Содикову, который в январе, управляя автобусом, сбил пятерых пешеходов. Ему назначили штраф 500 тысяч рублей. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С учетом содержания фигуранта под стражей, его освободили от выплаты штрафа. Также суд запретил Содикову управлять транспортными средствами в течение двух лет. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда. Содиков вину признал.

С перевозчика суд взыскал в качестве моральной компенсации 2,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.

ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной 24 января. Содиков не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. Очевидцы рассказали, что автобус на полной скорости влетел на тротуар, сбив прохожих.

Штрафы Санкт-Петербург Суд ДТП Автобусы Водители
26 июля 2024, 18:59
Легендарного футболиста ограбили в Париже на полмиллиона евро
Unsplash
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У легендарного бразильского футболиста Зико, приехавшего в составе делегации на Олимпийские игры в Париж, украли сумку, в которой находились ценные вещи на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Звезда футбола сел в такси, загрузив в багажник сумку с бриллиантами, часами Rolex и наличными деньгами. К машине неожиданно подбежал неизвестный и устроил перепалку с водителем. В это время второй человек незаметно вскрыл багажник и убежал с добычей.

Зико обратился в Парижскую городскую прокуратуру. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, что парижские власти не сумеют организовать достойный уровень соревнований.

Зико считается одним из лучших полузащитников в истории футбола. После завершения карьеры он работал тренером во многих странах, в том числе некоторое время возглавлял московский ЦСКА.

Париж Ограбления Футбол Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 17:58
СМИ узнали о возможной переквалификации дела о подрыве авто в Москве
РИА «Новости»
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Дело о подрыве машины в Москве могут переквалифицировать на более тяжкое. Об этом сообщил «Коммерсант».

Подозреваемого Евгения Серебрякова могут обвинить в государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт», - добавили авторы материала.

Сейчас задержанному вменили покушение на убийство и незаконное приобретение оружия и боеприпасов.

Серебряков признался в подрыве автомобиля. Военнослужащему, который был в машине, оторвало стопы. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Пассажирка попала в больницу с осколочными ранениями. Подозреваемый также сознался в сотрудничестве с СБУ.

Взрывы Москва
26 июля 2024, 17:38
Генерала Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере
РИА «Новости»
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Бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере. Материалы дела офицера оказались в распоряжении ТАСС.

«Органами предварительного расследования Булгаков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», - следует из документа.

Если Булгакова признают виновным, ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Генерал проходит подозреваемым по уголовному делу, в рамках которого ранее арестовали еще трех человек. Все они входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат».

За 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата».

Уголовное дело Следственный комитет России
26 июля 2024, 17:28
Это было покушение. Что спасло водителя взорвавшегося в Москве Land Cruiser
РИА «Новости»
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Преступник, подорвавший внедорожник Land Cruiser на севере Москвы, пытался совершить покушение, но ему не хватило профессионализма. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Он напомнил, что водителю из-за взрыва оторвало ступни, но он успел вовремя остановить кровотечение и спасти себе жизнь. По словам ветерана «Альфы», даже при подобных тяжелых ранениях есть достаточно времени, чтобы оказать необходимую медпомощь.

«Это не 18 секунд, когда артерия, не дай бог, перебита», - подчеркнул он.

Водитель выжил благодаря тому, что преступник не являлся профессионалом и не смог правильно заложить бомбу, заключил специалист.

«Спасло человека, который находился там, что все-таки [работал] непрофессионал. С помощью килограмма пластида профессионал смог бы правильно установить [взрывчатку] за это время, и в машине не оставил бы шансов людям», - заключил он.

Внедорожник принадлежал российскому офицеру. По данным ФСБ, подрыв автомобиля устроил 30-летний житель Волгоградской области, который действовал по указанию СБУ.

Взрывы Водители Москва

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