21 мая 2024, 16:14

Сбежавший с краденой сумкой петербуржец попал под машину

РИА «Новости»
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Мгновенная расплата настигла петербургского грабителя, укравшего чужую сумку с одеждой в одном из городских кафе. Во время бегства злоумышленник попал под машину.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, преступление мужчина совершил в июле прошлого года. Бесхозную сумку с одеждой он забрал из заведения общественного питания на Заневском проспекте.

Вместе с добычей грабитель перебегал дорогу и попал под машину. В сознание он пришел только в больнице, где его задержали сотрудники полиции. Против злоумышленника завели уголовное дело о краже. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев.

Полгода колонии общего режима назначил белгородский суд мастеру по аварийному вскрытию замков. Специалист использовал свои навыки для кражи ювелирных украшений и денег из квартир горожан.

Санкт-Петербург Суд Прокуратура РФ Кражи
21 мая 2024, 15:10
Мужской бордель в сауне накрыли в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы накрыли сауну, где мужчины за деньги оказывали интим-услуги. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

В заведение нагрянули правоохранители. Как отметил собеседник агентства, мужской бордель устроили в клубной сауне «Казанова», которая находится в Малом Каретном переулке.

По словам собеседника агентства, девять человек для разбирательств доставили в полицейский отдел. На странице заведения в социальной сети «ВКонтакте» указано, что клубная сауна доступна «только для мужчин».

Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители нагрянули в заведение с проверкой в ночь на 19 мая. Внутри находились восемь человек от 20 до 42 лет. Мужчины признались, что за денежное вознаграждение оказывают интимные услуги клиенткам.

В Уфе местный житель лишился 40 тысяч рублей. Он хотел получить интим-услуги и перевел сумму мошенникам.

Мужчины Деньги Москва
21 мая 2024, 13:39
Физика Маслова приговорили к 14 годам колонии по засекреченному делу о госизмене
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В Санкт-Петербурге вынесли приговор 77-летнему доктору физико-математических наук Анатолию Маслову. Суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Маслова судили по статье 275 УК России «Госизмена». Из-за грифа «Совершенно секретно» судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Физик работал главным научным сотрудником Сибирского отделения РАН. Его задержали в 2022 году, в изоляторе Маслов перенес сердечный приступ. Другим фигурантом дела в отношении новосибирских ученых стал директор Института теоретической и прикладной механики РАН Александр Шиплюк. Он, как и Маслов, занимался исследованиями в сфере высокоскоростной аэрогазодинамики.

Санкт-Петербург Уголовное дело Шпионаж Суд Приговоры Ученые
21 мая 2024, 13:36
Обвиняемого в убийстве байкера в Москве оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным арест Шахина Аббасова, которого обвинили в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Постановление Замоскворецкого районного суда столицы оставили без изменения.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, речь идет о заключении под стражу Аббасова до 18 июня 2024 года.

«Московский городской суд оставил <…> апелляционную жалобу без удовлетворения», - уточнили в судебной инстанции.

Аббасова обвиняют в убийстве байкера во время спора о парковке. По данным следствия, 17 апреля он припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Молодой байкер Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В результате между мужчинами началась потасовка. Аббасов ударил оппонента ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.

Обвиняемый пытался скрыться. Силовики задержали его в Ростовской области. В квартире Аббасова во время обыска обнаружили более 44 миллионов рублей и еще 300 тысяч долларов.

Убийства Суд Мигранты СИЗО Москва
21 мая 2024, 12:39
Фальшивые афиши концерта Гуфа расклеили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Мошенники расклеили по всему Екатеринбургу фальшивые афиши концерта рэпера Гуфа. На листовках разместили QR-коды, ведущие на сайт оплаты билетов, сообщила «Комсомольская правда».

Выступление якобы должно было состояться 14 июня в концерт-холле «Свобода». Однако в заведении эту информацию опровергли.

«Ни мы, ни представители артиста не имеют отношения к данным афишам. Это мошенники. <…> Покупайте билеты только на официальных ресурсах», - заявили представители площадки.

Ранее злоумышленники превратили памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве в наркошоп. Они разместили на 12 металлических табличек с QR-кодами, которые вели на сайт по продаже запрещенных веществ.

Концерты Мошенничество Екатеринбург Рэпер Гуф

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