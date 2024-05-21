Сбежавший с краденой сумкой петербуржец попал под машину

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, преступление мужчина совершил в июле прошлого года. Бесхозную сумку с одеждой он забрал из заведения общественного питания на Заневском проспекте.

Вместе с добычей грабитель перебегал дорогу и попал под машину. В сознание он пришел только в больнице, где его задержали сотрудники полиции. Против злоумышленника завели уголовное дело о краже. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев.

Полгода колонии общего режима назначил белгородский суд мастеру по аварийному вскрытию замков. Специалист использовал свои навыки для кражи ювелирных украшений и денег из квартир горожан.