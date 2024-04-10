Сбежавший от силовиков вероятный пособник боевиков из «Крокуса» попал на камеры

К поискам беглеца подключили все подразделения. Правоохранители не исключили, что у подозреваемого есть при себе оружие.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин заявил, что на территории муниципалитета ввели план «Сирена» для поимки вероятного пособника террористов. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что в округе работают сотрудники ФСБ и МВД «Буду информировать о проводимых оперативных мероприятиях, держу ситуацию на личном контроле», - заявил Собакин.

Telegram-канал «112» уточнил, что сотрудники силовых структур разыскивают в городском округе Чехов мужчину 1976 года рождения. Ориентировку с его данными передали всему личному составу.

Вооруженная группа из четырех боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл » вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по людям в холле и концертном зале, а перед уходом подожгли здание.

Правоохранители задержали террористов в Брянской области. Спустя несколько дней криминалисты заявили о задержании пособников боевиков, которые предоставили им жилье, машины, а также обеспечивали деньгами.