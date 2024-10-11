Саратовский вуз поймали на откатах за набор иностранных студентов

В ведомстве сообщили, что руководство вуза заключило договор с частной фирмой за прием иностранцев на программы высшего и среднего профессионального образования. За каждого студента компания получала 15% от стоимости обучения. За восемь лет такой работы университет перечислил 7,3 миллиона рублей.

После передачи материалов проверки следователям они возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

В конце августа в Москве задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Причиной стала его деятельность по организации фиктивных браков нигерийцев с россиянами. Жители африканской страны платили за замужество и женитьбу от 60 до 150 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело об организации незаконной миграции.