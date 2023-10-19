«Само собой не рассосется». Учителей призвали быть начеку в связи с избиением школьника в Химках

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Случай в Химках «У нас же насилие не идентифицируется исключительно по национальному признаку. Любые дети любой национальности могут применить насилие. Дело не в этом, а в какой-то допущенной ошибке со стороны тех, кто наблюдал эти проявления», - сказала она.

Омбудсмен допустила, что случай нападения на девятиклассника в Химках стал не первым. Следствие проверит педагогический состав на исполнение должностных обязанностей.

«Мне сегодня еще поступил один сигнал из школы, где подрались девочки. И я всегда призываю педагогов, потому что они ближе к детям, видят больше и чаще замечают это, не скрывать эти факты, не пытаться сделать вид, что этого не происходит, и оно само собой рассосется. Не рассосется!» - заявила Ксения Мишонова.

Задача учителей Она призвала учителей, особенно классных руководителей, обращать внимание на агрессию и в случае необходимости просить помощи в решении проблемы. Омбудсмен готова подключить медиацию и силовые структуры.

«Главное не доводить… Понимаете, это все начинается с какой-то мелочи, а потом разрастается в такую историю», - сказала она.

В Химках возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство».

ГСУ СК России по Московской области сообщило, что 15-летний ученик школы, уроженец Екатеринбурга азербайджанской национальности напал на ученика девятого класса.

Подмосковная полиция также устроила проверку из-за опубликованных в соцсетях роликах , на которых молодые люди нападали на подростков.