Сахалинскую чиновницу приговорили к условному сроку за ущерб на 131 млн рублей

Уголовное дело возбудили по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Бывшая начальница управления жилищной политики подписала контракты контракты на приобретение в муниципальную собственность 48 квартир в домах по улице 3-ей Институтской.

Она знала, что жилье не соответствовало проектной документации, техническим регламентам и другим нормам. Квартиры выделили детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по договорам найма.

Суд постановил, что из-за действий чиновницы региональный бюджет понес ущерб на сумму 131 миллион рублей, конституционные права сирот нарушили. Им выделили другое жилье, а женщину приговорили к пяти годам условно и запрету два года занимать руководящие должности.

В Московской области завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на покупку жилья для детей-сирот. По версии правоохранителей, преступная группа присваивала деньги по госпрограмме «Жилище».