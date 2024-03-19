19 марта 2024, 07:52

Сахалинскую чиновницу приговорили к условному сроку за ущерб на 131 млн рублей

РИА «Новости»
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Суд в Сахалинской области вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий при выделении детям-сиротам жилья по найму. Сотрудницу администрации Южно-Сахалинска приговорили к пяти годам заключения условно, сообщил Следком.

Уголовное дело возбудили по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий». Бывшая начальница управления жилищной политики подписала контракты контракты на приобретение в муниципальную собственность 48 квартир в домах по улице 3-ей Институтской.

Она знала, что жилье не соответствовало проектной документации, техническим регламентам и другим нормам. Квартиры выделили детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по договорам найма.

Суд постановил, что из-за действий чиновницы региональный бюджет понес ущерб на сумму 131 миллион рублей, конституционные права сирот нарушили. Им выделили другое жилье, а женщину приговорили к пяти годам условно и запрету два года занимать руководящие должности.

В Московской области завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на покупку жилья для детей-сирот. По версии правоохранителей, преступная группа присваивала деньги по госпрограмме «Жилище».

Уголовное дело Суд Коррупция Приговоры Недвижимость Сироты
19 марта 2024, 04:48
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок скажет последнее слово в суде в Казани
Pixabay
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Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок в разных городах России Радик Т. 19 марта выступит с последним словом в Верховном суде. Слушание пройдет в Казани, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пенсионерок. Верховный суд приступил к рассмотрению дела против Радика Т. в октябре 2022 года.

«Последнее слово подсудимого Радика Т. - 19 марта в 10:00 часов», - сообщил собеседник агентства.

Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому пожизненное заключение в колонии строгого режима.

Ранее суд в Кургане вынес приговор 43-летнему мужчине по делу об убийстве и изнасиловании девушки на веранде детского сада в 1999 году. Убитую нашли сотрудники учреждения.

Убийства Суд Пенсионеры Россия Мужчины
18 марта 2024, 19:09
Нижегородца заподозрили в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
РИА «Новости»
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Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в работе на зарубежные спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСБ.

Предположительно, мужчина состоял в тесном сотрудничестве с разведкой иностранной державы. Он действовал, руководствуясь идеологическими мотивами.

Конкретная страна, с которой сотрудничал задержанный, в заявлении не упоминалась. Однако в материалах УФСБ присутствует кадр с украинским флагом, найденным в его квартире.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и «публичных призывах к террористической деятельности, пропаганде и оправдании терроризма».

Ранее подозреваемого в сотрудничестве с Украиной задержали в Мариуполе.

По имеющимся данным, фигурант передавал спецслужбам информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.

Разведка Уголовное дело Терроризм ФСБ Мужчины
18 марта 2024, 14:24
Тайник готовившей теракт группировки вскрыли в Ингушетии
РИА «Новости»
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В Ингушетии предотвратили теракт. Преступная группировка планировала устроить взрыв в дни проведения выборов президента России. Силовики нашли ее тайник и уничтожили бомбу, сообщил «Известия».

Источник издания заявил, что террористы тщательно готовились к нападению. Места жительства участников группировки обыскали, нашли тайники с оружием и взрывчаткой. Террористы запаслись продуктами - большим количеством круп, лапши быстрого приготовления и шоколадных батончиков.

Взрывчатку уничтожили на месте накладным зарядом. Теракт предотвратили.

В начале марта в Карабулаке провели контртеррористическую операцию и ликвидировали шесть приверженцев «Исламского государства»*. Боевики напали на правоохранителей при попытке обыска.

*«Исламское государство» (ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм ФСБ
18 марта 2024, 13:29
Тело младенца нашли коммунальщики в Новой Москве
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В Новой Москве на насосной станции обнаружили мертвого новорожденного. Причину смерти ребенка установит экспертиза, сообщила столичная прокуратура.

На тело младенца наткнулись при проведении работ на насосной станции по Солнечной улице. На место вызвали правоохранителей, которые осмотрели территорию и организовали доследственную проверку.

Причину смерти ребенка определят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проконтролирует ход разбирательства.

В Германии убили украинскую беженку и похитили ее пятинедельную дочь. Местонахождение 51-летней бабушки установить не удалось. Тело 27-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на берегу реки Рейн у города Гоккенхайм, ее дочь обнаружили у двух мужчин. К расследованию привлекли 60 полицейских.

Уголовное дело Убийства Дети Прокуратура РФ Москва

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