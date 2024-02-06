06 февраля 2024, 09:15

Сахалинец отдал мошенникам 420 тысяч рублей за «бонусы от банка»

РИА «Новости»
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Сахалинец поверил телефонным мошенникам и под предлогом получения несуществующих бонусов предоставил доступ к своему счету. Злоумышленники забрали у него 420 тысяч рублей, сообщил Lenta.ru представитель УМВД России по Сахалинской области.

Аферисты позвонили 62-летнему мужчине и заявили, что ему начислили бонусами шесть тысяч рублей. Для того чтобы их получить, сахалинцу на телефон отправили код, который нужно продиктовать оператору. Потерпевший так и сделал. С его счета списали 420 тысяч рублей.

Полиция получила еще три заявления от сахалинцев, которых обманули по такой же схеме. Двое мужчин потеряли по 95 тысяч и 363 тысяч рублей, женщина - 6,5 тысячи.

Телефонные мошенники при помощи нейросети подделали голос коуча Елены Блиновской и связались с ее близкими. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО. Она якобы звонила из изолятора и просила перевести деньги.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
06 февраля 2024, 09:14
Поджегшего свою жену хабаровчанина приговорили к 17 годам колонии
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Мужчину, который в Хабаровске сжег свою супругу, приговорили к 17 годам тюремного заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Житель Хабаровска в нетрезвом состоянии поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. Врачам не удалось спасти женщину, через несколько дней она умерла в больнице из-за полученных повреждений. Суд признал ее мужа виновным в убийстве с особой жестокостью.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - указали в пресс-службе.

Ранее на Алтае инвалид-пенсионер поссорился со своей 89-летней женой и убил ее. Конфликт возник из-за включенного телевизора - после отказа выключить технику мужчина насмерть забил супругу дубиной.

В феврале в покушении на убийство обвинили 33-летнюю жительницу Тюмени. По версии следствия, она поссорилась с супругом и ударила его ножом, когда тот попытался уйти.

Убийства Суд Дальний Восток
05 февраля 2024, 19:18
Мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Восточном округе Москвы в районе Соколиная гора полицейские задержали 45-летнего мужчину. Предположительно, он обокрал две квартиры, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемый залез на козырек подъезда дома, расположенного на улице Зверинецкой, разбил ногой дверь на балконе квартиры второго этажа и забрался внутрь. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.

Однако сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого на следующий день на Щелковском шоссе. Как выяснилось, его уже судили за преступления.

Во время следствия правоохранители установили, что мужчина на той же улице залез в квартиру и украл банковские карты с документами. В итоге следователи возбудили уголовные дела о краже и отправили его под домашний арест.

На днях молодая женщина проникла в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Профсоюзной и украла деньги и драгоценности стоимостью 270 тысяч рублей. Злоумышленница убедила пожилую москвичку в том, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке.

Кражи Москва
05 февраля 2024, 18:43
Двух мужчин обвинили в разбое и убийстве жительницы Истры
Freepik
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Уголовное дело об убийстве женщины в Истре направили для рассмотрения в Московский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло на территории ЖК «Новорижский». По версии следствия, двое подозреваемых напали на местную жительницу, один из злоумышленников задушил ее. Они знали, где она живет, так как раньше выполняли работы на ее садовом участке. Мужчин также обвинили в похищении денег и ценного имущества женщины на общую сумму 158 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Челябинске мужчина с ножом напал на сожительницу в супермаркете. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело также передали в суд.

Уголовное дело Убийства Суд Истра Преступления
05 февраля 2024, 13:45
Подозреваемого в убийстве водителя скорой арестовали в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Домодедова, которому предъявили обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся. Он также рассказал следователю об обстоятельствах убийства.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Среди них - биологическая медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Ранее следователи сообщили, что мужчина в Домодедове открыл огонь на посту скорой помощи. Он выстрелили в водителя и убежал. Пострадавший получил смертельную травму. По предварительным данным, между нетрезвым местным жителем и сотрудником скорой произошел конфликт.

В Сети появились кадры случившегося. На видео видно, как мужчина с водителем скорой отошли от здания. Позже прозвучал выстрел, и водитель упал в снег.

Убийства Суд Скорая помощь Мужчины Водители Город Домодедово

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