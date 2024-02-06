Сахалинец отдал мошенникам 420 тысяч рублей за «бонусы от банка»

Аферисты позвонили 62-летнему мужчине и заявили, что ему начислили бонусами шесть тысяч рублей. Для того чтобы их получить, сахалинцу на телефон отправили код, который нужно продиктовать оператору. Потерпевший так и сделал. С его счета списали 420 тысяч рублей.

Полиция получила еще три заявления от сахалинцев, которых обманули по такой же схеме. Двое мужчин потеряли по 95 тысяч и 363 тысяч рублей, женщина - 6,5 тысячи.

Телефонные мошенники при помощи нейросети подделали голос коуча Елены Блиновской и связались с ее близкими. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО. Она якобы звонила из изолятора и просила перевести деньги.