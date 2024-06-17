Ряд запрещенных предметов изъяли в ростовоском СИЗО
Запрещенные предметы изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону при обысках после захвата заложников. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах региона.
«Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли», - подчеркнул собеседник агентства.
Источник РИА «Новости» не уточнил, о каких именно запрещенных предметах идет речь.
Следователи и Федеральная служба исполнения наказания продолжают расследовать дело в ростовском СИЗО. Следственные действия не влияют на работу изолятора, он функционирует в штатном режиме.
В СИЗО Ростова-на-Дону арестанты захватили двух сотрудников.
Во время штурма злоумышленников ликвидировали. Работники ведомства не получили серьезных травм, одному из них потребовалась медицинская помощь.
Известно, что у преступников были с собой флаг «Исламского государства»* и головные повязки. Их передали заключенным под видом полотенец.
* запрещенная в России террористическая организация