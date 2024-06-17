Ряд запрещенных предметов изъяли в ростовоском СИЗО

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«Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли», - подчеркнул собеседник агентства.

Источник РИА «Новости» не уточнил, о каких именно запрещенных предметах идет речь.

Следователи и Федеральная служба исполнения наказания продолжают расследовать дело в ростовском СИЗО. Следственные действия не влияют на работу изолятора, он функционирует в штатном режиме.

В СИЗО Ростова-на-Дону арестанты захватили двух сотрудников.

Во время штурма злоумышленников ликвидировали. Работники ведомства не получили серьезных травм, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Известно, что у преступников были с собой флаг «Исламского государства»* и головные повязки. Их передали заключенным под видом полотенец.

* запрещенная в России террористическая организация