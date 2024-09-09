09 сентября 2024, 12:56

«Русские в одну сторону, бородатые — в другую». Главное о драке в кубанском поселке

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Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетелем происшествия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», - добавила свидетель.

Она пояснила, что площадка около дома культуры - место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались на ДК, музыку слушали», - добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.

Конфликт в Афипском Хулиганство по сговору По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского между местными жителями и мигрантами, произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции задержали 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало, что молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.

О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района , где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщили ряд СМИ.

«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», - рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.

Драки Уголовное дело Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 14:42
Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушки
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в поселке Афипском под Краснодаром. Как сообщила пресс-служба СК, конфликт произошел возле местного Дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве», - уточнили в пресс-службе.

Массовую драку устроили из-за девушки. Двое парней не поделили даму, началась потасовка, к которой подключились их товарищи.

После следователи установили, что группа молодых людей заранее договорилась устроить драку. Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее массовую драку со стрельбой устроили челябинские подростки. В разборках участвовали 20–30 молодых людей.

Драки Уголовное дело Стрельба Краснодар Россия Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 12:07
Объявление Моргенштерна в розыск рассмотрят в СК
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Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Музыканта заподозрили в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Он распространял в Сети материалы без указания того, что их создал иноагент.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Против рэпера возбудили уголовного дело. Моргенштерну* может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее музыкант признался, что находится в глубочайшей депрессии. Рэпера нужно понять и простить, заявил нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, сам артист должен раскаяться в своих поступках.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Штрафы Уголовное дело Моргенштерн Иноагенты
08 сентября 2024, 11:59
СК возбудил дело после массовой драки в поселке Афипский на Кубани
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовой дракой рядом с домом культуры в поселке Афипский Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить центральному аппарату доклад о расследовании обстоятельств драки. Дело проходит по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности», - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. По ее данным, группа злоумышленников заранее договорилась устроить драку вечером 7 сентября. Хулиганам грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт между молодыми людьми начался из-за девушки. Из-за нее подрались двое мужчин, после чего к ним присоединились друзья. В результате потасовки никто серьезно не пострадал.

Драки Уголовное дело Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 10:38
Арестованное имущество генерала обороны Попова осталось в его собственности
РИА «Новости»
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Имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали, но оно все равно находится в его собственности. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Дюкин.

Он объяснил, что наложенный на имущество арест запрещает его продавать или дарить. Подсудимый продолжает владеть недвижимостью и имеет право ей пользоваться.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», - отметил адвокат.

Дальнейшую судьбу имущества решат после приговора суда.

По делу о мошенничестве арестовали загородный дом Попова и подсобные строения. Арест на них наложили для обеспечения приговора в части взысканий. Бывшего замминистра обороны обвинили в том, что он вместе с сообщниками присвоил 30 миллионов рублей , выделенных на функционирование парка «Патриот». По версии следствия, украденные средства генерал потратил на благоустройство собственного загородного участка. Свою вину Попов не признал.

Суд Коррупция Преступления Аресты

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