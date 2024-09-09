Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», - добавила свидетель.

Она пояснила, что площадка около дома культуры - место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались на ДК, музыку слушали», - добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.

Конфликт в Афипском Хулиганство по сговору По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского между местными жителями и мигрантами, произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции задержали 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало, что молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.

О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района , где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщили ряд СМИ.

«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», - рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.