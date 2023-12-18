Руководителей «Витязя» задержали вместе с главой самарского ГУ МЧС

По версии следствия, Бойко оказывал покровительство ГК «Витязь», которая занималась пожарной безопасностью. Предполагается, что за продвижение интересов фирмы начальник регионального главка МЧС получил кредитную карту для снятия наличных через банкоматы. Общая сумма превысила 25 миллионов рублей, указал Хинштейн.

«Вместе с Бойко задержаны руководители „Витязя“ Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», - отметил депутат.

По словам парламентария, уголовные дела против задержанных возбудили по статьям о получении и даче взяток в особо крупных размерах. Хинштейн не исключил, что уже сегодня всех фигурантов этапируют в Москву.

Олега Бойко задержали в Самаре оперативники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД. Правоохранители также провели обыски по шести адресам.