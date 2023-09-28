Рубена Варданяна арестовали по делу о финансировании терроризма
Правоохранители заподозрили бизнесмена, политика Рубена Варданяна в финансировании терроризма. Его арестовали, сообщила Служба госбезопасности Азебайджана.
Мужчина купил участок с небольшим домом в деревне Кичаново. Коттедж продала местная жительница, раньше он принадлежал ее мужу, умершему примерно год назад.
Когда новый хозяин вселился в дом и стал обживаться, то посмотрел под лестницу. Там оказалась тяжелая спортивная сумка, внутри которой лежал целый арсенал оружия. Как отметили авторы канала, его количества хватило бы для убийства целой улицы в Кичаново.
В сумке находилось около тысячи патронов разных калибров, несколько автоматов АК-74 и АКМ, двустволка-обрез из охотничьего ружья и гранаты: одна - РГД-5 с запалом, а другие две РГ-42. Как рассказали соседи по участку, бывший хозяин дома часто говорил о зомби-апокалипсисе. Также новый владелец обнаружил диски со старыми фильмами на эту тему.
Опасную находку передали правоохранительным органам. Полицейские выяснили, что у скончавшегося хозяина дома не было лицензии. После происшествия возбудили дело по статье «Незаконное хранение оружия». Новый владелец участка думает об отмене сделке по покупке дома из-за вероятного криминального прошлого предыдущего владельца.
Ранее полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным регионального МВД, у него изъяли два сигнальных револьвера, двуствольное охотничье ружье и травматический пистолет.
Одного иностранца и уроженца Челябинской области задержали накануне. По данным следствия, они и еще несколько человек с 12 по 13 октября избили прохожего у дома № 51 на Ленинском проспекте. Обвиняемые снимали свои действия на камеру и выкладывали ролики в Сеть.
Приезжий из ближнего зарубежья просил дать ему подписку о невыезде или запрет определенных действий, но его вместе с товарищем заключили под стражу до 17 декабря. Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу четвертого фигуранта дела о нападении на петербуржцев.
До этого полиция Северной столицы задержала группу подростков, которые избивали случайных прохожих на камеру. Правоохранители также установили первых двух пострадавших от действий злоумышленников. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и подросток из Московского района Петербурга.
Видео с избиением появилось в Сети еще в сентябре. По предварительным данным, сверстница решила таким образом наказать девушку за опоздание на ужин. Кроме того, пострадавшую заставили мыть сантехнику. Другие воспитанники учреждения сняли происходящее на камеру и выложили кадры в интернет.
Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи работают на месте и проверяют информацию о том, что случай избиения в детдоме мог быть не единственным.
«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», - указали в пресс-службе.
Ранее в Сети появилось видео, на котором девятиклассники из Химок избивают сверстников в московском «Авиапарке». В результате их действий пострадали как минимум четыре школьника.
По предварительной информации ведомства, женщина поссорилась со знакомым, к которому пришла в гости, и зарезала его ножом. От полученных ранений мужчина скончался.
«Привлечение женщины к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре», - отметили в пресс-службе.
Ранее в деревне Крюково в Подмосковье обнаружили тела членов семьи музыканта Стаса Намина, который основал группы «Парк Горького» и «Цветы». По подозрению в убийстве сотрудники МВД задержали родственника исполнителя - ранее судимого Романа Новикова. Москвича отправили под стражу на три месяца до ожидания приговора суда. Подозреваемый сознался в своем преступлении и признался, что убил родственников из-за давней ссоры.