06 августа 2024, 23:23

Ростовчанин, который забил избранницу кувалдой, заколол сокамерника

Freepik
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Ростовчанин, забивший свою избранницу кувалдой, заколол сокамерника в следственном изоляторе Новочеркасска, куда его отправили после задержания в связи с подозрением в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации журналистов, он поссорился с мужчиной в камере, после чего дождался пока неприятель заснет. Потом подозреваемый напал на спящего сокамерника и восемь раз ударил в шею. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее этого мужчину задержали за жестокую расправу над сожительницей в Аксайском районе Ростовской области. Он привязал женщину к бамперу, протащил до лесопосадки и убил несколькими ударами по голове.

Еще одно убийство произошло в поселке Юг в Пермском крае. Местный житель разрешил возлюбленной пригласить домой брата. Оказалось, что гость был не родственником, а знакомым женщины. В итоге ее избранник обвинил их в интимной близости. Мужчины поссорились, один из них схватил нож и зарезал второго.

Задержания Уголовное дело Убийства Женщины Мужчины
06 августа 2024, 15:12
Итальянца в Москве задержали за запуск дрона над «Зарядьем»
Unsplash
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В Москве задержали итальянца, который, вопреки запрету, запустил дрон над парком «Зарядье». Мужчина прилетел в Россию, будучи бортпроводником авиакомпании Emirates, и решил поснимать виды с высоты птичьего полета, сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон над Варваркой заметили днем 5 августа. Квадрокоптер Dji несколько раз пролетел над центром Москвы, заснял «Зарядье» и другие достопримечательности. Полицейские нашли и задержали оператора.

Нарушителем оказался 21-летний гражданин Италии, бортпроводник Emirates. Он сказал, что не знал о запрете на запуск дронов , и просто хотел поснимать город. Полицейские составили протокол по статье 11.4 КоАП России «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Запрет на беспилотники в Москве ввели в мае 2023 года, напомнили «Известия». Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за его нарушение.

Италия Беспилотники Авиакомпании Москва
06 августа 2024, 14:09
Суд оставил под стражей экс-главу столичного Департамента культуры
Unsplash
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Суд оставил под стражей экс-главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, обвиненного в получении взятки и покушении на мошенничество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Защита Кибовского подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей как минимум до 16 сентября.

Кибовского задержали 17 июля , обвинив в получении восьми взяток. Он возглавлял Департамент культуры с 2015 по 2023 годы, но в новый состав правительства Москвы после переизбрания Сергея Собянина мэром не вошел.

Ранее суд арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича, обвинив его в получении взятки.

Суд Коррупция Мошенничество Москва
06 августа 2024, 10:20
Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» начали сотрудничать со следствием
РИА «Новости»
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Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны генерал-майор Владимир Шестеров сотрудничают со следствием. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», - отметил источник агентства.

Следователи накануне задержали Ахмедова , который проходит по делу о мошенничестве. Он и Шестеров стали фигурантами дела о хищении средств из бюджета, которые выделяли на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра. У Ахмедова обнаружили четыре квартиры и дорогие машины с особенными номерами.

Шестеров имеет недвижимость , земельные участки и элитные автомобили. У него нашли мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также он владеет участком 15 соток в деревне Землино.

Следственный комитет России Парки
06 августа 2024, 09:23
Мастера и слесарей-газовиков задержали в Нижнем Тагиле после обрушения дома
МЧС России
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Мастера и двух слесарей компании «Газэкс» задержали по уголовному делу в связи с взрывом в Нижнем Тагиле, в результате которого обрушилась часть жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора газоснабжения.

Из заявления компании следует, что мастера и слесарей задержали 5 августа по ранее возбужденному уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В «Газэкс» добавили, что оказывают содействие следствию для проведения объективного расследования и выяснения причин происшествия.

Многоквартирный дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле частично обрушился 1 августа после взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек , пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже жителям, потерявшим имущество, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Задержания Обрушения Газ МЧС РФ

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